MEB’ten yeni platform... Haydi öğretmenler fikrinizi paylaşın
MEB öğretmenlerin fikir, proje ve önerilerini almak için yeni bir çevrimiçi platfrom kurdu. ‘Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir’ platformuna devlet okullarındakiler MEBBİS, özel okullarda görev yapan öğretmenler ise e-Okul kullanıcı bilgileriyle girebilir.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimcileri fikir, proje ve önerilerinin toplanıp, değerlendirileceği yeni bir platfromu hayata geçirdi. Bakan Ziya Selçuk’un tanıtım videosunda yer aldığı platfrom; devlet ve özel okullarda görev yapan tüm öğretmenlere açık.
Devlet okullarında görev yapan öğretmenler MEBBİS, özel okullardakiler ise e-Okul kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaparak her türlü proje ve önerilerini paylaşabilecek. Fikirlerin ne aşamada olduğunu platform üzerinden takip de edilebilecek.
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