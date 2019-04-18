MEB’ten o tehditlere siber güvenlik
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuklar ve gençleri, son günlerde üzücü olaylarla gündeme gelen ‘Mavi Balina’, ‘Momo’ gibi internet tuzakları ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirmek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çatısı altında hizmet verecek ‘Siber Güvenlik Portalı’ hazırladı.
Portal, öğretmenler, aileler, uzmanlar ve öğrencilere yol gösterecek bir rehber niteliğinde olacak. www.eba.gov.tr/siber-guvenlik adresinden erişilebilen portalda güvenli internet, oyun bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, siber zorbalık gibi pek çok başlıkta animasyonlar ve renkli infografikler yer alıyor.
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