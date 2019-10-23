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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.10.2019 - 11:47, Son Güncelleme:/

MEB'in yaygın eğitim kurslarına 6 milyondan fazla kişi katıldı

MEB tarafından ücretsiz sunulan yaygın eğitim kurslarına ocak ayından bugüne kadar 6 milyonun üzerinde vatandaş katıldı. Mesleki beceriler edinme, çeşitli hobi dallarında gelişerek uzmanlaşma imkânının tanındığı eğitim programlarıyla ilgili yaklaşık 10 aylık sürede 317 bin 852 kurs açıldı.

MEB'in yaygın eğitim kurslarına 6 milyondan fazla kişi katıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ücretsiz sunduğu yaygın eğitim kurslarına, ocak ayından bugüne kadar 6 milyonun üzerinde vatandaş katıldı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde, Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde hizmet veren yaygın eğitim kurslarıyla vatandaşlara mesleki beceriler edinme, çeşitli hobi dallarında yeteneklerini geliştirip uzmanlaşma ile genel kültür seviyelerini arttırma imkânı tanınıyor.

EN ÇOK HİJYEN EĞİTİME KATILIM OLDU
Bakanlık verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak ayından bugüne kadar geçen yaklaşık 10 aylık sürede toplam 317 bin 852 kurs açılırken, bu kurslara 6 milyon 118 bin 274 kursiyer katılım sağladı. 2019'da en çok kursiyer kaydedilen program, 566 bin 469 kişiyle gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik hijyen eğitimi olurken, bunu 412 bin 111 kişiyle ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimleri’ izledi. Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezlerinde ücretsiz sunulan yaygın eğitim kursları içerisinde Kur'an-ı Kerim (Elifba) okuma kurslarına 184 bin 131, Kur'an-ı Kerim tecvidli okuma kurslarına 112 bin 127, bilgisayar işletmenliğine 137 bin 200, A1 seviyesi İngilizce kurslarına 110 bin 695, Türk İşaret Dili eğitimlerine 96 bin 749 ve ilk yardım eğitimlerine de 74 bin 969 kişi katıldı.

OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ İLE 107 BİN VATANDAŞA ULAŞILDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Okuryazarlık Seferberliği’ kapsamında açılan ‘Yoğunlaştırılmış Temel Düzey Okuma Yazma Eğitim Programlarına’ katılanların sayısı ise 107 bin 279 oldu. İlk uygulanmaya başlandığı 2018'de 800 bin vatandaşa ulaşılan seferberlik için 10 aylık sürede toplam 13 bin 823 kurs açıldı.

SON 11 YILDA 37 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞA ULAŞILDI
Öte yandan, bakanlık tarafından 2008’den itibaren 1 milyon 827 bin 353 kurs açıldı. Bu kurslardan 37 milyon 301 bin 954 kişi yararlandı. Dönem dönem güncellenen kurslar, ‘Öğrenmenin yaşı yok’ misyonuyla el sanatlarından bahçeciliğe, çocuk gelişiminden denizciliğe, hayvan yetiştiriciliğinden güzellik ve saç bakımına uzanan çok geniş bir yelpazede vatandaşlara hizmet veriyor.

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