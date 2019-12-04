MEB'in vizyon hedefleri 2020'de hızlanacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) örgün, yaygın eğitim ve öğretim hizmetleri için bütçesi 177 milyar 605 milyon 504 bin lira olarak belirlendi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Komisyonda yapılan sunumlarla bakanlıkların 2019 yılı çalışmaları ve 2020 hedefleri ayrıntılı olarak kamuoyuna açıklandı. Bütçe üzerinde TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler 9 Aralık'ta başlayacak.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında 2019’da bir çok çalışmayı hayata geçirdi. Bu kapsamda, 69 ayını dolduran çocukların ilkokula kaydedilmesiyle ilgili düzenleme yapılarak çocuğun okula erken başlama veya kaydın ertelenmesine de imkân sağlandı. Bakanlık ayrıca, çalışma takvimine iki ara tatil ekledi. Öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için yaz tatili süresi iki hafta kısaltıldı. Eğitimin bir parçası olarak görülen teneffüs süreleri tekli eğitim yapılan okullarda en az 15 dakika, ikili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olarak belirlendi. Çocukların teneffüs ihtiyaçları ve dersleri dikkatle dinleme süreleri de göz önünde bulundurularak ortaokullarda uygulanan blok ders uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Çeşitli nedenlerle okuma, yazma ve matematik dersinde temel becerilerde desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) 81 il düzeyinde 3 ve 4’üncü sınıflara uygulandı. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında 3’üncü sınıf düzeyindeki öğrencilere yönelik Türkçe, matematik dersleri ve psikososyal destek çalışmaları devam edecek. Tasarım-beceri atölyeleri ve öğretmen odalarının iç mekan tasarımları tamamlandı. Okullarda 3 bin dolayında tasarım-beceri atölyesi açıldı. Öğretmenlere özel olarak, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak uzaktan eğitimler ve yenilikçi içerikler sunuldu.

MEB'in 2019 yılı içinde yürüttüğü en önemli çalışmalardan birini, öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları gibi konuları içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili hazırlık çalışmaları oluşturuyor. Bakanlık, 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde veriye dayalı yönetim anlayışını benimseyerek bu anlayıştan hareketle mekansal verinin toplanması ve yönetimi noktasında Milli Eğitim Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemi'ni (MEBCBS) hayata geçirdi. Ülke genelindeki 762 okul ile İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 1000 okulda ‘Güvenli Okul Projesi’ uygulamalarına başlandı. Proje kapsamında 2019 yılı itibarıyla 752 okul, Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre edildi.

Bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahtanın okullara kurulumunu tamamlayan MEB tarafından 15 binden fazla okulda, okul içi ağ altyapısı tesis edilerek bir milyonun üzerinde ağ ucu kurulumu yapıldı. Dijital eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA), gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda tamamen yenilendi.

EBA platformu bu yıl, devlet okullarının yanı sıra özel okulların da kullanımına açıldı. Üniversitede öğrenim görmeye devam eden öğretmen adaylarına ve eğitim fakültesi akademisyenlerine EBA'yı kullanma ve içerik geliştirme imkanı sağlandı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında toplam 1 milyon 324 bin 960 öğrenci taşıma hizmetlerinden faydalandı ve 2 milyar 847 milyon 104 bin lira ödeme yapıldı.

2020'DE YAPILACAKLAR

2023 Eğitim Vizyonu ve 11. Kalkınma Planı kapsamında öğretim programlarının esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Bakanlık, bu hedef doğrultusunda, temel becerilerle ilgili zorunlu derslerin korunması şartıyla zorunlu ders saati ve çeşitlerinin azaltılması, çizelgelerinin yeniden yapılandırılması, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere yönelik müfredatların geliştirilmesi, hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliğinin artırılması çalışmalarına 2020’de de devam edecek. Türkçenin korunması ve geliştirilmesinin temel eğitimin omurgası olarak ele alındığı ‘Türkçe Söz Varlığı Projesi’ sürdürülecek. Enerji tasarrufu sağlanabilmesi ve eğitim yapılarının kendi enerjisini üretebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar kapsamında daha önce yapılanlara ilave olarak 2020 yılında 32 derslikli bir okul enerji verimliliği esas alınarak tasarlanacak. 2020 şubat ayında pilotlaması yapılarak öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişim etkinliklerinin geliştirilmesi için 81 ilde ve tüm ilçelerde öğretmen destek noktaları kuracak. Yabancı dil öğretmenleri için "Yabancı Dil Mesleki Gelişim Programı” geliştiren Bakanlık, pilotlamasını tamamlayarak çalışmayı 2020'den itibaren ülke geneline yaygınlaştırılacak. MEB tarafından, 2020'da tarihi eğitim yapılarına ilişkin örnek rölöve çalışmaları yapılacak. Bakanlık, imkânlar seviyesinde tasarım beceri atölyelerinin açılışını ve yeni tasarımlı öğretmen odalarının inşaatını 2020 yılında da sürdürecek. Bu kapsamda, 2020 yılında tüm ilçelerde toplam 10 bin tasarım-beceri atölyesi kurulması planlanıyor. Bu atölyeler ile öğretmen odalarının yanında derslik, yatakhane, kütüphane, yemekhane, beden eğitimi salonu, çok amaçlı salon gibi eğitim yapılarına ait diğer alanların da iç mekan tasarımları geliştirilecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında toplam 1 milyon 209 bin 621 öğrenci taşıma hizmetlerinden faydalanacak. Bakanlık bütçesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan taşıma ve öğle yemeği hizmetleri için toplam 4 milyar 514 milyon lira kaynak ayrıldı. Ocak ayı itibarıyla ön lisans ve lisans öğrencilerinin burs ve öğrenim kredi ödemeleri yüzde 10 artışla 500 liradan 550 liraya çıkarılacak. Lisansüstü eğitimde ise yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için de 1650 lira öğrenim kredisi ödemesi yapılacak. Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2020 yılı Bakanlık bütçesine 511 milyon lira, ilköğretim öğrencilerine ücretsiz olarak dağıtılacak ders kitapları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan 2020 yılında kullanılmak üzere 823 milyon lira kaynak tahsisi öngörüldü.

‘PATENT, FAYDALI MODEL VE TASARIM’ YILI

Bakanlık, mesleki eğitim programlarının güncellenmesi, mesleki eğitim verilen tüm alanlarda sektörle işbirliklerinin, ‘eğitim-istihdam-üretim’ ilişkisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını 2020'de de devam ettirecek. Patent, faydalı model ve tasarım konusunda tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının girişimlerini destekleyen bakanlık, bu kapsamda 2019-2020 eğitim öğretim yılının temasını ‘Patent, Faydalı Model ve Tasarım’ olarak belirledi. Yaygın eğitim kurslarıyla 2019'da 4 milyondan fazla vatandaşa ulaşan MEB, yeni dönemde dijital, finans, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi 21’inci yüzyıl becerileri arasında yer alan okuryazarlıklara ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri düzenleyecek. FATİH Projesi kapsamında 432 bin 288 adet etkileşimli tahtanın okullara kurulumu yapılırken, yıl sonuna kadar yaklaşık 700 okul için 11 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacak.

ENGELLİ ÖĞRENCİLER İÇİN 3 MİLYAR LİRA KAYNAK

MEB tarafından özel eğitim ihtiyacı bulunan çocukların eğitim ve rehabilitasyonuyla ilgili faaliyetlerin devamlılığının sağlanması amacıyla 2020 yılı bütçesinde 3 milyar 680 milyon lira kaynak tahsis edildi. Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) eylül ayı itibarıyla 63 bin 95 öğrenciye eğitim veren bakanlık, Türkiye'nin tüm yerleşim birimlerinde bulunan özel yetenekli öğrencilerin özgün tanılama araçlarıyla tespit edilmesi ve gelişim süreçlerinin desteklenerek izlenmesine yönelik çalışmaları sürdürecek. e-Portfolyo uygulamasıyla öğrencilerin erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar eğitim yaşamları boyunca farklı alanlarda yaptıkları çalışmalar ışığında ilgi ve meraklarının izlenebilmesine ve bu çerçevede gelecek tercihlerinin sağlıklı bir şekilde biçimlenmesine imkân tanınacak. Bakanlık, OECD tarafından yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile ilgili örneklemde yer alacak okulların belirlenmesinin ardından 2020 yılı nisan ayı içerisinde PISA 2021 döngüsünün pilot uygulamasını yapacak. ÖSYM'nin sınavlarına katılan aday sayısı 2020'de 11 milyona ulaşacak. ÖSYM tarafından 2019'da yaklaşık 7 milyon 750 bin adayın katıldığı, 10'u elektronik sınav olmak üzere 42 sınav düzenlenirken, yıl sonu itibarıyla sınavlara katılan aday sayısının 8 milyon 100 bine çıkması bekleniyor. ÖSYM'nin 2020 yılında ise yaklaşık 11 milyon aday için sınav gerçekleştireceği öngörülüyor.