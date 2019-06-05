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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
05.06.2019 - 12:13, Son Güncelleme:/

MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3.5 milyon kişi katıldı

MEB tarafından ücretsiz olarak sunulan ve vatandaşların mesleki becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyan yaygın eğitim kurslarına 5 ayda 3 milyon 447 bin 145 kişi kayıt yaptırdı.

MEB'in ücretsiz kurslarına 5 ayda 3.5 milyon kişi katıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ücretsiz olarak sunulan ve vatandaşların mesleki becerilerini, yeteneklerini geliştirmelerine imkân tanıyan yaygın eğitim kurslarına beş ayda 3 milyon 447 bin 145 kişi katıldı. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ili ve ilçelerinde bulunan yaygın eğitim kurslarında bilgisayar işletmenliğinden yabancı dile, el sanatlarından görsel sanatlara ve müzikten sağlığa kadar birçok farklı alanda ücretsiz eğitimler veriliyor. Vatandaşlar bu kurslar aracılığıyla mesleki beceriler edinme, genel kültür seviyelerini artırma, çeşitli hobi dallarında yeteneklerini geliştirip uzmanlaşma imkânı buluyor.

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitimi Merkezleri’nde açılan kurslardan 2018'de, bir önceki yıla göre yüzde 18 artışla 8 milyon 294 bin 852 kişi yararlanırken, 2019'un ilk beş aylık döneminde de kurslara yoğun ilgi gösterildi. Bu dönemde toplam 3 milyon 447 bin 145 vatandaş Hayat Boyu Öğrenme kapsamında açılan kurslara kaydoldu. Kursiyerlerin 1 milyon 358 bin 511'ini erkekler, 2 milyon 88 bin 634'ini de kadınlar oluşturdu.

EN ÇOK KATILIM ‘BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EĞİTİMLERİ’NE
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve MEB’in işbirliğinde sürdürülen ve bu yıl tüm eğitim kademelerindeki okullar ve kurumlarda yaygınlaştırılan ‘Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’ kapsamında Halk Eğitim Merkezlerinde bu konuda açılan kurslara da vatandaşların yoğun katılımı sağlandı. Verilere göre, yılın ilk beş ayında en çok kursiyer kaydedilen kurs, 393 bin 891 kişiyle Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi oldu. Türkiye genelinde bu kapsamda toplam 12 bin 319 kurs açıldı. Bunu 300 bin 378 kursiyerle ‘Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar için Hijyen Eğitimi’; 105 bin 536 kursiyerle de ‘Okullar Hayat Olsun Projesi’ etkinlikleri izledi. ‘Bilgisayar İşletmenliği’ kursuna 80 bin 372; ‘Kur'an-ı Kerim (Elifba)’ okuma kursuna 66 bin 370; ‘Kur'an-ı Kerim Tevcidli Okuma’ kursuna 66 bin 370; ‘Türk İşaret Dili’ kursuna ise 59 bin 750; ‘İngilizce A1’ seviyesi eğitimlerine 52 bin 320; ‘İlk Yardım’ kursuna da 50 bin 885 kişi katıldı.

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