MEB: e-rehberlik ile çocukların yol haritası çizilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve UNICEF işbirliğinde yürütülen Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin Kapsayıcı Eğitim Hizmetleri Sunma Açısından Kapasitesinin Güçlendirilmesi (RAMKEG) Projesi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katıldı. Selçuk, Türk eğitim tarihi açısından önemli adımların atıldığı bir toplantının düzenlendiğini söyledi.

Çocukların yönlendirilmesi ve rehberlik çalışmalarıyla ilgili güçlü bir altyapının kurulmasının Türkiye'deki her kesim tarafından büyük bir beklenti olduğunu belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Rehberlik ve araştırma merkezlerimizdeki rehber öğretmenlerimizin donanım olarak, eğitsel olarak her türlü ihtiyaçlarının karşılanması oldukça önemli. Bu yönlendirmenin yapılabilmesi, ciddi anlamda yazılımsal ve donanımsal bir altyapıyı gerektiriyor. Bu çalışmanın da önemi buradan geliyor. Bu çalışmayla birlikte bütün rehberlik ve araştırma merkezlerimizin altyapısının güçlendirilmesi, burada çalışanların yetkinliklerinin artırılması ve bir yazılım desteğiyle veriye dayalı yönetim söz konusu olabilecek. 2023 Eğitim Vizyonu'nda rehberlik hizmetlerine yönelik ciddi bir beklentinin bulunuyor. Bu beklentinin bugün karşılanıyor olması benim açımdan çok değerli.

e-Rehberlik sisteminin kurulması veriye dayalı yönetim açısından önemli. Hangi öğrencinin hangi yeteneği, hangi projesi, ne şekilde, ne zaman yapıldı? Yıllar itibarıyla her bir öğrencinin izlenebilmesi için bütün bu çalışmaların ne şekilde ortaya konulacağının kayıt altına alınması lazım. Bir öğrenci, başka bir şehre gitse bile o öğrencinin geçmişteki bütün becerilerinin, projelerinin, ilgisinin, yeteneğinin hangi alanlarda olduğunu bilebilmeliyim. Bunu sağlayan bir e-Rehberlik altyapısı var. Bu dijital altyapı sayesinde çocukların yıllar itibarıyla bütün öğrenim hayatı boyunca izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için bir yol haritası koyabilme imkânı doğuyor. Bir öğrencinin geçmişte hangi aşamalardan geçtiğinin izlenebilmesi ve öğrencinin tanınması açısından gerek uzmanlara, gerek rehber öğretmen arkadaşlarımıza, velilerimize çok ciddi bir kaynak ortaya çıkıyor ve bu birikimlilik üzerine yıllar itibarıyla tüm öğrencilerin nasıl bir donanıma sahip olduğu ve olacağı konusunda bir öngörü de geliştirmiş olacağız.

PSİKO-SOSYAL DESTEKTE İÇERİKLER YENİLENDİ

‘Afete hazırlıklı olunmalı’, ‘eğitim çalışması yapılmalı’, ‘çocukları bu tür deneyimlerle karşılaştırmalıyız’ gibi temenniler hep söyleniyor ancak bunun hayata geçirilmesi için Türkiye'deki değişimlerin dikkate alındığı yeni bir perspektif söz konusu olması gerekiyor. Psiko-sosyal destekler için öğretmenlerin, velilerin birkaç dilde bilgilendirilmesine altyapı sağlayan ve erişimi kolaylaştıran ve her ilde Türk, Suriyeli ve diğer çocukların takibi açısından ve onlara uygulanabilecek destek çalışmaları açısından müthiş bir altyapı sağlanıyor. Yenilenen içeriklerle dünyayla eş zamanlı bir şekilde afetlere hazırlık, sosyal destek becerileri çalışmalarımızı yürütüyoruz.

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, akademisyen ve öğretmenler bu konu üzerinden altı aydır çalışma yürütüyor. Ayrıca yapıcı çalışmalar yürüttüğümüz UNICEF ile de önemli işbirlikleri yapıyoruz. Bu çalışmaların hayata geçirilmesi için il ve okul müdürlerinin, öğretmenlerin desteğine ihtiyacımız var. e-Rehberlik sisteminin yaygınlaştırılması ve psiko-sosyal destek konuları çok ciddi takip gerektiriyor.

Rehberlik sisteminin Türkiye'de artık öğrencilerin nasıl yönlendirilmesi gerektiği, bunun için araç, gereç, test, ölçek nelerin yapılması gerektiği hepsi çok açık ve net şekilde ortaya konulmuş durumda. Bundan sonra işi takip etmek ve performansı ortaya koymak kalıyor. Bu süreci bu yıl içinde çok etkili bir şekilde hayata geçireceğiz ve yıl sonunda eksiğimize bakacağız, düzenlemeleri gözden geçireceğiz, sonraki yıla çok daha yetkin biçimde hazırlanmış olacağız. Uluslararası standartlar anlamında bu kadar nitelikli bir altyapının Türk eğitim sistemi içine kuruluyor olmasını mutlulukla karşılıyorum.”

E-REHBERLİK HİZMETLERİ BU AY BAŞLATILDI

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili ise rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi için yürüttükleri projelerle ilgili bilgileri paylaştı. e-Rehberlik sisteminin bu ayın başından itibaren resmi olarak başlatıldığını anlatan Bilgili, RAMKEG Projesi ile kapasitenin artırıldığını söyledi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle de programın başarıya geçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

RAM'LARLA İLGİLİ FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VERİLDİ

MEB ve UNICEF işbirliğinde yürütülen RAMKEG Projesi kapsamında, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görev yapan 720 rehberlik öğretmenine ‘kapsamlı gelişimsel rehberlik programı yönetimi’, ‘afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri temel düzey müdahale eğitimi’ ve ‘psikolojik sağlamlılık eğitimi’ verildi. RAM'larda verilen hizmetler ve yönlendirme süreciyle ilgili ailelere yönelik Türkçe, Arapça ve İngilizce broşürler hazırlandı, ayrıca kamu spotu hazırlandı. Geçici Koruma statüsündeki Suriyelilerin ve yabancı uyrukluların yoğun olarak yaşadığı 26 ilde aileye farkındalık eğitimleri verildi. Geçici koruma statüsündeki Suriyeli 170 gönüllü eğiticiye Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da uyum eğitimi verilerek, bu eğiticilerden 151'i Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde destek personel olarak görevlendirildi. MEB ve UNICEF arasında yapılan bir önceki çalışmada ise özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin erken yaşta tanılanması, uygun eğitim kurumlarına yönlendirilmesi ve ihtiyacına uygun eğitim alması hedeflendi.