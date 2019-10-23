MEB'in ‘öğretmen kitaplığı’ uygulaması yayında
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okumak, araştırmak, bilgiye ulaşmak için öğretmenlerimizin yolunu açan 'Öğretmen Kitaplığı' aplikasyonu yayında. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamayla kitaplara ulaşabilir, yeni kitap güncellemelerini takip edebilirsiniz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okumak, araştırmak ve bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan ‘Öğretmen Kitaplığı’ uygulamasının devreye alındığını söyledi.
Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) ‘Öğretmen Kitaplığı’ aplikasyonuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Selçuk, paylaşımında, "Okumak, araştırmak, bilgiye ulaşmak için öğretmenlerimizin yolunu açan 'Öğretmen Kitaplığı' aplikasyonu yayında. Telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile kitaplara ulaşabilir, yeni kitap güncellemelerini takip edebilirsiniz" dedi.
Okumak, araştırmak, bilgiye ulaşmak için öğretmenlerimizin yolunu açan “Öğretmen Kitaplığı” uygulaması yayında. Telefonunuza yüklediğiniz uygulama ile kitaplara ulaşabilir, yeni kitap güncellemelerini takip edebilirsiniz. pic.twitter.com/guiKqVP5em— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 23, 2019
Öte yandan, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da konuyla ilgili Twitter’da şu paylaşımı yaptı:
“Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm milletimiz her yerden her zaman okuyabilsin, görme engelliler diledikleri gibi kitaplara ulaşsın diye Türkiye’de kamuda ilk mobil öğretmen kitaplığını kurduk. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teşekkür ederiz.”
Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve tüm milletimiz heryerden her zaman okuyabilsin, görme engelliler diledikleri gibi kitaplara ulaşsın diye Türkiye’de kamuda ilk mobil öğretmen kitaplığını kurduk. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına teşekkür ederiz.@safran1958@ziyaselcuk pic.twitter.com/SXDVTFUABg— Adnan BOYACI (@adnanboyaci) October 23, 2019
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