MEB'in lise boş kontenjanları ekranı nasıl görüntülenir? İşte, o ekran!

E Okul resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek olan lise boş kontenjanları, 29 Temmuz tarihinde başlayacak olan tercih sürecinde önem arz edecek. Lise boş kontenjanlarını dikkate alarak sıralamalarına göre işlem yapacak olan öğrenciler, E-Okul ekranını aktif olarak kullanacak. Peki, E Okul lise boş kontenjanları nasıl görüntülenir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

E-OKUL LİSE BOŞ KONTENJANLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Lise öğrenimlerine devam edecek olan öğrenciler, E-Okul internet sitesinde yer alan kontenjan görüntüleme ekranını kullanabilecek. Bu ekran üzerinden öğrenciler, kontenjanları ve taban puanları öğrenebilecek.

BOŞ KONTENJANLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

NAKİL BAŞVURULARI 29 TEMMUZ’DA

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. Bu kapsamda 29 Temmuz-2 Ağustos’ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Birinci nakil sonuçları, 5 Ağustos’ta açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılabilecek. Sonuçlar, 10 Ağustos’ta duyurulacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

EN ÇOK ANADOLU LİSESİNDE YOĞUNLAŞILDI

Birinci tercihinde fen lisesini tercih eden öğrencilerin oranı yüzde 46.2. Fen lisesinden sonra ilk sırada en fazla tercih edilen okul türleri sırasıyla Anadolu ve sosyal bilimler liseleri. Merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin beş tercih sırası da incelendiğinde tercihler, Anadolu liselerinde yoğunlaşıyor. Öğrencilerin yüzde 5.8’inin yalnızca bir tercih yaptığı, yüzde 49’unun en fazla dört tercih yaptığı görülüyor.

İKİ İLDE YÜZDE 100 YERLEŞME

Merkezi ve yerel yerleştirmede illere göre öğrenci yerleşme oranlarına bakıldığında ise Ardahan ve Gümüşhane’deki öğrencilerin hepsinin bir liseye yerleştiği görülüyor. Düşük yerleşme oranlarına bakıldığında ise Osmaniye’de yüzde 89.02’si, Kırklareli’nde 91.83’ü, Şırnak’ta 91.42’si, Batman’da 91.86’sı bir ortaöğretim kurumuna yerleşti.

60 BİN 500 ÖĞRENCİNİN KAYDI AÇIK LİSEYE

Yerel ve merkezi yerleştirmede öğrencilerin yüzde 95’i örgün bir liseye yerleştirildi. Geriye kalan 60 bin 500 civarında öğrenci ise otomatik olarak açık liseye kaydedildi. İlk yerleştirme sürecinde yerleşemeyerek, açık lise kapsamına alınan adayların nakil döneminde bir örgün eğitim kurumuna geçme şansları var. Nakil dönemlerinde de herhangi bir örgün liseye geçemeyen öğrenci açık lise üzerinden eğitime devam edecek.

EN BAŞARILI TEST İNKILAP

MEB, merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin testlere göre ortalamalarını da paylaştı. Ortalamalar beklendiği gibi daha yüksek oldu. Buna göre, öğrenciler 10 sorunun yer aldığı T.C. İnkılap ve Atatürkçülük testinde 9.32 ortalama ile en yüksek başarıyı gösterdi. Onu 8.89 ortalamayla din kültürü ve ahlak bilgisi takip etti. 20 soruluk Türkçe ise 17.42 netle, öğrencilerin en başarılı olduğu üçüncü test konumunda.

Merkezi sınavla yerleşen öğrenciler, en düşük performansı 20 sorunun yöneltildiği matematik testinde 11.14 ortalamayla gösterdi. Aynı soru sayısına sahip fen bilimlerinde bu 15.62 oldu. 10 soruluk yabancı dildeyse 7.83’lük ortalama yakalandı.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

Merkezi olarak yerleşen öğrenciler arasında kız öğrencilerin tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek ham puan ortalamasına sahip olduğu görüldü. Öğrencilerin ortaokulda gösterdikleri akademik başarılarının bir göstergesi olan Okul Başarı Puanları (OBP) ile Merkezi Sınav Puanları arasındaki ilişki incelendi. Buna göre okulda başarılı olan öğrenci, merkezi sınavda da başarılı oldu.