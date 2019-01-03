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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
03.01.2019 - 12:28, Son Güncelleme:/

MEB'in kurslarında 8 milyondan fazla kişi katıldı

Milli Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, "MEB tarafından geçen yıl yürütülen kurslara vatandaşlardan rekor katılım oldu. Toplumda oluşan hayat boyu öğrenme bilinci ve farkındalığı neticesinde 31 Aralık 2018 itibarıyla açılan 429 bin 13 kursa, 8 milyon 292 bin 729 kursiyer katıldı. Böylece 2017 yılına oranla yüzde 18'lik artış yakalandı. Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre 25-64 yaş nüfusunda, 2008 yılında Türkiye'nin yüzde 2.1 olan katılım oranı, 2017 yılına gelindiğinde yüzde 5.8'e yükseldi ve üç kata yakın artış yakalandı" dedi.

MEB'in kurslarında 8 milyondan fazla kişi katıldı
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, 81 il ve ilçede Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı 992 halk eğitimi merkezi ve 22 olgunlaşma enstitüsü olmak üzere 1.014 kurumun faaliyet gösterdiğini söyledi. Bu kurumlarda 3 bin 270 yaygın öğretim kurs programıyla ücretsiz eğitimler düzenlendiğini belirten Denemeç, "Bu kapsamda 2017 yılında açılan 339 bin 645 kursa 7 milyon 34 bin 152 kursiyer katılmıştı. Toplumda oluşan hayat boyu öğrenme bilinci ve farkındalığı neticesinde 31 Aralık 2018 itibarıyla açılan 429 bin 13 kursa, 8 milyon 292 bin 729 kursiyer katıldı. Böylece 2017 yılına oranla yüzde 18'lik artış yakalandı" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından okuma yazma kursları, hijyen eğitimi, bağımlılıkla mücadele eğitimi, bilgisayar işletmenliği, yabancı dil eğitimleri, spor, giyim üretim teknolojisi, sağlık, müzik ve gösteri sanatları, el sanatları teknolojisi başta olmak üzere 3 bin 270 kurs programının düzenlendiğini anlatan Denemeç, "Böylece vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerinin yanı sıra mesleki bilgi ve becerileri artırılmaya çalışılıyor" dedi.

HAYAT BOYU ÖĞRENMEDE 3 KATA YAKIN ARTIŞ
Reha Denemeç, ulusal ve uluslararası proje ve protokollerle de toplumda hayat boyu öğrenme kültürünü artırıcı çalışmalar yürütüldüğünü anlattı. Bu gelişmelerin ülkenin hayat boyu öğrenmeye katılım oranı performansını olumlu etkilediğini belirten Denemeç, şunları söyledi:
"Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 25-64 yaş nüfusunda, 2008 yılında Türkiye'nin yüzde 2.1 olan hayat boyu öğrenmeye katılım oranı, 2017 yılına gelindiğinde yüzde 5.8'e yükseldi. Böylece hayat boyu öğrenmeye katılımda üç kata yakın artış yakalandı. Bu kapsamda Türkiye, veriye dahil edilen ülkeler arasında en fazla artışa sahip ülkelerden biri oldu. 2019'da da hayat boyu öğrenmeye katılım oranının daha fazla artırılması hedefleniyor."

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