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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
06.05.2018 - 14:18, Son Güncelleme:

MEB'in kursları 'istihdam' kapısı olacak

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MEB'in kursları 'istihdam' kapısı olacak

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 4 bini aşkın kursa devam eden kursiyerlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin satışından pay alabilmesinin önü açılıyor.     

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 4 bini aşkın kursa devam eden kursiyerlerin ürettikleri mal ve hizmetlerin satışından pay alabilmesinin önü açılıyor. TBMM'de görüşülen Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın 13'üncü maddesinde 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 12'inci maddesine ek fıkra ekleniyor.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, söz konusu kanuni düzenleme kapsamında, faaliyet gösteren çeşitli kurslar, kurumlarında öğretim faaliyetlerinin yanında, programlarının içeriğine uygun eğitim personeli ve kursiyerlerin katılımıyla bedeli karşılığı mal ve hizmet üretiminde bulunabilecek. Böylece kurslarda çalışanlarla kurumlardan eğitim alan kursiyerler ürettikleri bu mal ve hizmetlerden dolayı kazanç elde etme imkanına sahip olacak.     

Bu kapsamda, kursiyer ve eğitim personelinin mesleki kazanımlarının üretim içinde gelişimi, ülke sanayisine katkısı, atölye teçhizat ve donatılarının aktif kullanılması maksadıyla, belirlenen kurs programlarında mal ve hizmet üretim faaliyetlerinde bulunabilmeleri sağlanacak. Bu durumun istihdama önemli bir katkısı olacak.     

Halihazırda Bakanlığa bağlı 4 binin üzerinde çeşitli kursta yüzlerce program uygulanıyor. Mal ve hizmet üretiminin yapılacağı programlar, üretim faaliyetlerine katılanlara ödenecek ücretlerin belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.     

Yapılacak kanuni düzenlemeyle 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren başta güzellik programları uygulayan kurslar yararlanacak. Güzellik merkezlerinde sunulan hizmetlere ödenen bedellerden o merkezde eğitim alan kursiyerler de yararlanabilecek.     

PASTA YAPAN DA KAZANACAK

Giyim tasarım, resim gibi  kurslarda üretilen malzemeler de satışa sunulabilecek ve buraya devam eden kursiyerler de bu satıştan pay alacak. Benzer şekilde pastacılık kurslarına katılanlar, diğer pastanelerle anlaşarak burada ürettikleri pastaların satışından pay alabilecek. Bilgisayar kurslarında ise bir yazılım geliştiren bir kursiyer, bu yazılımın satılması halinde bundan kar elde edebilecek.     

Bu faaliyetlere katılan çalışanlar ile kursiyerlere yapmış oldukları mal ve hizmet üretimleri karşılığında yönetmelikle belirlenecek miktarda ücret ödenecek.     

40 SAAT ÇALIŞMA SÜRESİ

Çeşitli kursların üretim faaliyetlerinin, standartları Bakanlıkça belirlenecek uygulama dersliği, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmalar, ulusal, resmi, dini bayram ve genel tatil günleri ile pazar günleri haricinde, 07.00-21.00 saatleri arasında olmak üzere haftada en fazla 40 saat olacak şekilde yürütülecek.     

Mal ve hizmet üretimine katılmak isteyen kurslar, Bakanlıktan aldıkları izinle bu faaliyeti yürütebilecekler. Bakanlık hangi alanlarda ve hangi içerikte mal ve hizmet üretileceğini ayrıca yayımlayacak. Mal ve hizmet üretimine katılan çalışan ve kursiyerlere yapılan ödemeler banka üzerinden yapılacak.     

Üretim yapılacak uygulama dersliği, atölye teçhizat ve donatılarının, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli şartları taşıması gerekecek.

 

 

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