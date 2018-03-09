MEB'in bursluluk sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavıyla ilgili kılavuzu yayınladı. Buna göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar ile hazırlık sınıflarının katılabileceği sınav için başvurular 12 Mart-5 Nisan arasında alınacak. Sınav giriş belgeleri 24 Mayıs’ta paylaşılacak. Sınav 3 Haziran saat 10.00’da düzenlenecek, sonuçlar ise 18 Temmuz’da ilan edilecek.

BAŞVURU ŞARTLARINA DİKKAT

Başvurular MEB’in internet adresinden yapılacak. Ancak herkes İOKBS’ye başvuramıyor. Bunun için ‘ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 mali yılı için tespit edilen 11 bin 600’yi geçmemesi gerekiyor. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınıyor.

SINIF TEKRARI YAPANLAR BAŞVURAMIYOR

Ayrıca aday öğrencilerin ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olması ve uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmaması da gerekiyor.

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