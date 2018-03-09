Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>MEB'in bursluluk sınavı ne zaman?

    MEB'in bursluluk sınavı ne zaman?

    Hürriyet Eğitim
    09.03.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınav başvuruları (İOKBS), 12 Mart-5 Nisan arasında yapılacak. Sınavsa 3 Haziran saat 10.00’da.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavıyla ilgili kılavuzu yayınladı. Buna göre 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’inci sınıflar ile hazırlık sınıflarının katılabileceği sınav için başvurular 12 Mart-5 Nisan arasında alınacak. Sınav giriş belgeleri 24 Mayıs’ta paylaşılacak. Sınav 3 Haziran saat 10.00’da düzenlenecek, sonuçlar ise 18 Temmuz’da ilan edilecek.

    BAŞVURU ŞARTLARINA DİKKAT
    Başvurular MEB’in internet adresinden yapılacak. Ancak herkes İOKBS’ye başvuramıyor. Bunun için ‘ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 mali yılı için tespit edilen 11 bin 600’yi geçmemesi gerekiyor. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınıyor.

    SINIF TEKRARI YAPANLAR BAŞVURAMIYOR
    Ayrıca aday öğrencilerin ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olması ve uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporuyla belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmaması da gerekiyor. 

    BAŞVURU KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

    Etiketler: Kılavuz , Burs , ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri