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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
31.05.2019 - 12:03, Son Güncelleme:/

MEB'in ‘Anadolu Masalları Projesi’ hayata geçirildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle hayata geçirdikleri ‘Anadolu Masalları Projesi’nin tanıtımını yaptı. Bakan Selçuk, "Hazırlanan masalların dijital ortamlara taşınması, bazı sinema eserlerine mevzu olması, birtakım çizgi filmlerle tekrar buluşturulması gibi devam çalışmaları noktasında da gayretlerimiz olacak" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu işbirliğiyle hayata geçirdikleri ‘Anadolu Masalları Projesi’nin tanıtımını yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Şura Salonu'nda gerçekleştirilen Anadolu Masalları Resim Sergisi ve Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Selçuk, milli değerlerin hayata geçirilmesi ve çocuklarla buluşturulmasının görevleri  olduğunu söyledi. Selçuk, "Bu vazifemizi yerine getirebilirsek sadece şikayet ettiğimiz bir durum içerisinde değil, çocuklara örnek olduğumuz, onlar için bir rol model ortaya koyduğumuz bir gayretin içinde olabileceğiz" dedi.

Masalların eğitim sistemi için anahtar bir rol oynadığını belirten Selçuk, Türk masallarının dışında başka ülkelerin masallarını da bir araya getiren bir çalışma yapıldığını belirtti. Bakan Selçuk, projeyle ilgili şunları söyledi:
"Güzel sanatlar liselerindeki çocuklarımızın rehberliğinde ata yadigarı bu masallara paletleri ve fırçalarıyla ruh veren öğretmenlerimiz var. Hazırlanan masalların dijital ortamlara taşınması, bazı sinema eserlerine mevzu olması, birtakım çizgi filmlerle tekrar buluşturulması gibi devam çalışmaları noktasında da gayretlerimiz olacak. Bu şekilde biz bu topraklarla, Türk kimliğiyle bağımızı nasıl daha gerçekçi biçimde göstermiş oluruzun da yanıtını vermiş olacağız. Bugün, bir varmış bir yokmuş demeyeceğiz, bir varmış hep varmış diyeceğiz."

'ÇOCUKLAR KENDİ MASALLARINI ÜRETECEK'
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, projeyle Anadolu ve Osmanlı dönemi topraklarındaki masalların tarandığını belirtti. Derlenen masalların pedagojik kontrolden geçirildiğini ve bu masalların resimlenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Boyacı, UNESCO Milli Komitesi ile işbirliği yaptıklarını, bu konuda çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Boyacı, "Bundan 100-500 yıl önceki yaşantıları, o dönemin kültürel imkânlarını, evleri, yaşam koşullarını çocukların hayal etmesini istedik. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çok çalıştı. Yaklaşık 2.5 ay içinde 80 masalın tüm hikayelerinin resimlenmesini tamamladık. Anadolu masallarını çocukların anlatması için masal kartları hazırladık. Bu yolla çocuklar kendi masallarını da üretebilecek. Türkiye büyük bir kültürel mirasa sahip. Çocukların, genç yaşlardan itibaren bu kültürel kodları bugünün koşulları içinde edinebilmelerini arzuluyoruz" dedi.

‘TÜRK MASAL KAHRAMANLARI TANINMIYOR’
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da çocukların yeni kent hayatı içinde steril ortamlarda ve deneyimlemeden öğrenmeye yönlendirildiğini anlattı. "Düşme, kalkma, oynama, arkadaş olma" diyerek çocukların zararsız olduğu sanılan küçük odalarda tabletlerin, internetin, bilgisayarın ve sandalyenin etrafına hapsedildiğini belirten Oğuz, muhakemeli kültür ortamında yetişmeyen çocukların, ilerleyen yaşlarda daha fazla depresyona, obeziteye maruz kaldığını, sorun çözme başarılarının daha az olduğunu ve sorun çözemedikleri vakit daha fazla doktora müracaat ettiklerini ve daha fazla ilaç kullandıklarını söyledi.

Oğuz, dünyanın gittikçe yalnızların dünyası haline geldiğini, bundan sıyrılmak için tekrar diyalog ortamlarının kurulması gerektiğini belirtti. Dünya masallarının kahramanlarının çok iyi tanındığını ancak Türk masal kahramanlarının tanınmadığını söyleyen Oğuz, bu tanınırlığın artırılması için projeyi hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı’na duyarlılığı için teşekkür etti.

Tanıtım programında sahne alan Ankara Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin eşliğinde ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ ve proje için özel bestelenen ‘Anadolu Masalları’ isimli şarkılar seslendirildi. Programda, öğretmenler çeşitli masallar anlattı. 

SERGİLER, TÜRKİYE'NİN YEDİ BÖLGESİNDE AÇILACAK
Anadolu Masalları Projesi, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu projesi olarak çocukların kendi kültürel kodlarını taşıyan, onlara farklı evrenlerin kapısını aralayan ve hayal güçlerini geliştiren Anadolu masallarıyla tanıştırmak için hayata geçirildi. Projede öncelikle akademik bir heyet oluşturularak en sevilen Anadolu masalları derlendi. Bunlar akademisyenler tarafında incelendi ve 80 masal çocukların seviyesine uygun şekilde yeniden düzenlendi. Daha sonra masallar, kültürel mirasa uygun şekilde güzel sanatlar liselerinde, öğrenciler tarafından görsellendi, onların renkleri ve fırçalarıyla hayat buldu. Proje kapsamında, yapılan resimlerden oluşan Anadolu Masalları Resim Sergisi'nin, ülkenin yedi bölgesinde ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle Paris'te açılması planlanıyor.

Projenin eğitim kiti olarak tasarımı planlandı. Resimlenen masalların dijital olarak çocukların istifadesine sunulması, masal oyun kartlarının hazırlanması ve basılı kitap olarak çocuklarla buluşması için eğitim seti çalışmaları devam ediyor. Söz konusu setle çocukların kendi masallarını kurgulamaları ve oyunlaştırmaları mümkün olacak. 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, proje kapsamında ‘Masal Anlatıcılığı Sertifika Programı’ hazırladı. ‘Masal Anlatıcılığı Eğitimi’, mesleki gelişim planına alındı, 2019 yılı içerisinde 20 bin öğretmenin eğitilmesi hedeflendi. Anadolu masalları, görme ve işitme engelli çocuklar için seslendirilecek ve işaret diline çevrilecek. Proje kapsamında çocukların masalları, sanatçıların sesiyle hayat bulacak.

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