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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.04.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

‘MEBİM 147 hattından memnuniyet yüzde 90’

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‘MEBİM 147 hattından memnuniyet yüzde 90’

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, veli, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlardan gelen talep ve soruların iletildiği ‘Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi MEBİM 147’ hattından memnuniyetin yüzde 90'ı bulduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, Kuşadası ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bağlı bulunduğu bakanlığın Türkiye'nin en yoğun çalışan, işine kendisini en çok veren fertlerinden oluşan bir aile olduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından kurulan 147 iletişim hattının çalışanların çabasını görünür hale getireceğini vurgulayan Tekin, "147 üzerinden işlerin düzgün yapılması bizim sahadaki emeklerimizin karşılığını almamız, toplumun eğitimle ilgili algısının değişmesine vesile olacaktır. O yüzden yaptığınız iş sadece vatandaş memnuniyeti değil aynı zamanda bakanlık politikalarının toplum nezdinde daha rahat kavranabilmesi için de önemli bir hizmet" dedi.

Telefon başında görevli personelin gelen çağrının yüzde 95'ini anında cevapladığını anlatan Tekin, yapılan işin basit bir iletişim mekanizması olmadığını, bakanlığın daha fazla görünürlüğü ve etkinliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Vatandaşın hizmetten memnun olduğunu söyleyen Tekin, şöyle devam etti:
"147 iletişim hattından vatandaşın yaklaşık yüzde 90'ı memnun olmuş. Maalesef ki bizim kötü bir hastalığımız. Bireysel olarak da çok karşı karşıya kalıyoruz. Teşekkür etme konusunda özürlü bir milletiz. Doğru yapılan şeyleri taktir etmeyi çok fazla bu anlamda yapmıyoruz. O yüzden teşekkür telefonlarının artmış olması bizi mutlu etti. Biz mantık olarak, yaşantı olarak Allah rızası için iyilik yapıyoruz. Teşekkür etmek için değil kulların haklarını yememek üzerine çalışıyoruz."

147 iletişim hattının bir müddet şikayet hattı gibi algılandığına da değinen Tekin, şunları söyledi:
"Ama son zamanda ciddi bir şekilde bu algı değişti. Biz her gittiğimiz yerde öğretmen arkadaşlarla toplantı yapıyoruz. Öğretmenlerimiz 147'yi bir şikayet hattı olarak görüyor. Biz de her ortamda '147'yi bir şikayet hattı olarak düşünmeyin.' diyoruz. 147 bakanlığımızın bir iletişim mekanizması, arayan insanlara yardımcı oluyoruz. Arayanları yönlendiriyoruz. Dolayısıyla orası bir şikayet hattı değil. 147'ye gelen telefonlardan en fazla yüzde 5 oranında inceleme, araştırma ve gerekirse soruşturmaya dönüşüyor. Onun dışındakilerin ise bu hattın bir iletişim kanalı olduğunu gösteriyor."

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