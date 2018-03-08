MEBİM 147 e-Devlet'e geliyor

Van’da 2012’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak hizmete açılan ‘MEBİM 147’ çağrı merkezi, depremzedelerin hayata tutunarak yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı oldu.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme başvurusu, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti en geç 3 gün içinde sonuçlandıran hat, kuruluşunun 6’ncı yılında yeni bir platformda da hizmete başlayacak. ‘MEBİM 147’, 31 Mart itibarıyla e-Devlet entegrasyonuna geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen ‘MEBİM 147’ hizmetlerinde e-Devlet ile hizmet kalitesinin daha da artırılması amacıyla Türkiye genelinde il, ilçe milli eğitim müdürleri, müdür yardımcıları, şube müdürleri ile yetkili kullanıcılara eğitim toplantıları düzenleniyor.

SAMSUN’DA TOPLANTI YAPILDI

‘MEBİM 147’ İletişim Merkezi Samsun Bilgilendirme Toplantısı, Canik Kültür Merkezi’nde MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürlerinin katımıyla yapıldı. Azdiken, buradaki konuşmasında, çalışanların yakın ilgisi sayesinde ‘MEBİM 147’ ile 6 yılda 12 milyon kişiye hizmet verildiğini, vatandaşlar ile 41 milyon 645 bin dakika görüşme sağlandığını vurguladı. Gelen çağrıların yüzde 90,4’ünün bilgi edinme, yüzde 3,56’sının talep, yüzde 4,1’inin görüş ve öneri, yüzde 1,94’ünün ihbar ve şikayetlerden oluştuğunu aktaran Azdiken, 6 yılda iletişim merkezinden 600 bine yakın öğretmenin ve yaklaşık 29 bin okul idarecisinin hizmet aldığını belirtti.

İletişim Merkezine yapılan başvuruların yüzde 94’ünün ilk görüşme esnasında cevaplandırıldığına dikkati çeken Azdiken, bu kapsamda Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatının iş yükünün büyük oranda azaltıldığını söyledi. ‘MEBİM 147’ memnuniyet oranının yüzde 88,8’e yükseldiğini aktaran Azdiken, merkezin, European Call Center Management Association tarafından her yıl düzenlenen ‘Avrupa İletişim Merkezi ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’ kapsamında ilk 8’de yer aldığının altını çizdi.