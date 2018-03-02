‘MEBİM 147’ 43 milyon dakika görüşme yaptı

Van'da 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal sorumluluk projesi olarak Erciş ilçesinde hizmete açılan ‘MEBİM 147’, depremzedelerin hayata tutunarak yaşadıkları travmayı atlatmalarını sağladı.

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme başvurusu, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti en geç 3 gün içinde sonuçlandıran ‘MEBİM 147’, çalışanların yakın ilgisi sayesinde memnuniyet oranlarını da yükselterek dünyanın en iyi iletişim merkezleri arasına girdi.

Kurulduğu günden bu yana 12 milyon çağrıyı yanıtlayan MEBİM 147 çalışanları, aramaları cevaplamak için 43 milyon dakika telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MEBİM 147, vatandaşlara verdiği hizmetle 2017'de yüzde 88,8'lik vatandaş memnuniyetine ulaştı.

"MEBİM 147 İLE BÜYÜK BİR BOŞLUĞU DOLDURAN HİZMETİ VERİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, ilk kez 1 Mart 2012'de başlayan hizmetin 6'ncı yılını geride bıraktıklarını belirterek merkezin Milli Eğitim Bakanlığının faaliyetleri arasında en nitelikli, kendilerini en çok heyecanlandıran ve en işlevsel hizmetlerin başında geldiğini söyledi.

İletişim merkezi üzerinden milyonlarca insanın eğitimle ilgili sorunlarını, sıkıntılarını, tıkandıkları hususları çözmeye dair bir imkân sunduklarını vurgulayan Demirci, şöyle devam etti:

"İlk kurulduğumuz günden bu yana eğitim konusunda sorusu, sıkıntısı, rehberlik ihtiyacı olan insanlarımıza hizmet ettik. İlk sene itibarıyla 700 bin civarında çağrıya cevap vererek çözüm üretti arkadaşlarımız. Bugüne geldiğimizde bu rakam 2 milyon 700 bin sınırını yakaladı. Alo 147 işlevselliği itibarıyla önemli ama anlamı nedir sorusunun cevabı şu. Alo 147 sadece bir şikayet hattı değil, hatta şikayet hattı algısı açısından değerlendirildiğinde bize gelen telefonların yüzde 1,94'ü bu alana münhasır. MEBİM 147'nin daha çok rehberlik misyonu ürettiğimiz bir işlevselliği var. Bu yönüyle Bakanlık açısından büyük bir boşluğu dolduran bir hizmeti veriyoruz."

Demirci, MEBİM 147'nin bir rehberlik misyonunun ifasını gerçekleştirdiğini belirterek "Eğitimle alakalı yaşadıkları bürokratik tıkanıklıkların çözümü noktasında ciddi bir iş yükü var ve bu iş yükünün neticesinde insanların sıkıntıları çözülüyor. Bu hat üzerinden eğitimle alakalı kendi özellerine dair birtakım hususları da insanlar çözebiliyorlar, ulaşmak istedikleri, yeri geldiğinde teşekkür ettikleri öğretmen ve idarecilere de ulaşabiliyorlar" dedi.

6 YILDA 12 MİLYON ÇAĞRIYA CEVAP VERDİK

MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Emine Azdiken ise 100 kişiyle hizmete başlayan merkezde şu anda 180 kişinin görev yaptığını anlattı.

İletişim merkezinin 12 milyonun üzerinde çağrıya cevap verdiğini, bunun yüzde 90'ının bilgi edinmeyi içerdiğini belirten Azdiken, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı'mız İsmet Yılmaz'ın talimatıyla yeni projelere de imza atıyoruz. Gün geçtikçe kurumsallaşan iletişim merkezimizde bu yıl bizleri de öğretmenlerimizi de tüm eğitim camiasını sevindiren bir paylaşımı iletmek istiyorum. Kurulduğu ilk 5 yılda yaklaşık 20 bin civarında teşekkür alan merkezimiz 2017'de 47 bin teşekkür çağrısı aldı. Bunu ilgili öğretmen ve idarecilerimize tebliğ ettik. Tüm paydaşlarımıza, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum."

Azdiken, 600 bin öğretmenin özlük hakları, atama, yer değiştirme ve mesleki çalışmalar alanlarında merkezden bilgi aldığına dikkati çekerek 1 milyon öğretmenin, yaklaşık 18 milyon öğrencinin ve bütün vatandaşların 7 gün 24 saat hizmetlerinde olduklarını söyledi.