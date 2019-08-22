MEB’e yeni atamalar Resmi Gazete’de
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Anıl Yılmaz ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sadri Şensoy atandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Özcoşar getirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan beş ayrı atama kararına göre, MEB de açık bulunan Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Anıl Yılmaz, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sadri Şensoy atandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. İbrahim Özcoşar getirildi.
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