MEB’e müzik eğitimi çağrısı: Her çocuk bir Mozart olabilir
PİYANİST Fazıl Say, Milli Eğitim Bakanlığı’na okullardaki müzik eğitiminin evrensel standartlara getirilmesi konusunda öneride bulundu.
Instagram hesabında ‘Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) müzik dersi konusunda yeni bir not’ başlığıyla mesaj paylaşan Say, “Sahip çıkılırsa Doğu Anadolu’nun en ücra köşesinde köydeki çocuk bile bir Mozart olabilir” dedi. Say’ın mesajı özetle şöyle: “Web sitemize, sosyal medyamıza günde birkaç yüz mektup geliyor. Aileler müziğe yetenekli, müzikle ilgili çocukları konusunda yol gösterme arayıp duruyorlar. Her gün, istisnasız her gün yüzlerce soru, istek, sıkıntı... Emin olun bu 15 yıldır böyle. Bunun sebebi, devletin müzik dersi konusunda hiçbir sistemi olamamasıdır ve bu durumun her yıl daha kötüye gitmesidir. Ben ve ekibim de çaresiziz, biz birey olarak, bir müzisyen olarak, birkaç genç yeteneğe sahip çıkıp destek olmak, çok yetenekli bulduğumuz bazı genç yeteneklerin kariyerlerine yardımcı olmaktan öte ne yapabiliriz? Burada, benim de jürisinde yer aldığım ÇEV Vakfı, Türkiye’de müzikte üstün yetenekli 40-50 çocuğu imtihanla seçip okutuyor. Burs imkânı sağlıyor. Ama bu, önümüzdeki derdin binde birine ancak cevap verebilir. Çok yetersiz. Bu bir devlet projesi olmalı ki tüm halk yararlanabilsin. Sahip çıkılırsa Doğu Anadolu’nun en ücra köşesinde köydeki çocuk bile bir Mozart olabilir. Biz kendi başımıza, web sitemize düşen binlerce, yüz binlerce sorgu suale nasıl yetişiriz? ‘Çocuğumuz müziğe çok yetenekli ama enstrümanı yok’ diyen on binlerce aileye nasıl karşılık verebiliriz? MEB, çocukların, gençlerin müzik yapmasını, yeteneklerinin yönlendirilmesini, ciddiye almak ve tüm bu halka müzik eğitimi konusunda sahip çıkmak zorundadır. Okullarda müzik eğitimi evrensel standartlara getirilmeli. Biz buna zorunluyuz. ‘Okullarda müzik eğitimi’ konusunda en iyi örnekler Çin ve Japonya’dadır. Ama farklı köklü sistemler de var. Almanya’da çocukların müzik yapmasını, beraber müzik yapmalarını, bir enstrüman çalmada ustalaşmalarını, proje ve yarışmalarla ilerleten ‘Jugend Musiziert’ sistemi gibi. Ya da her şehrinin her kasabasında çocuk ve gençlik orkestraları, koroları, sanat müziği ve halk müziğini ele alan Güney Amerika sistemi ‘El Sistema’ gibi çözümler... Bunlar aklıma gelenler. Tüm bunları çok basit bir felsefeden yola çıkarak yazıyorum; ‘Müzik insana iyi gelir’.”
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