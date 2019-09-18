MEB’e AB fonlarından 100 milyon Euro destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile AB Türkiye Delegasyonu arasında, ‘Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi’ kapsamında Türk ve Suriyeli çocukların yararlanacağı 180 yeni okulun inşaatının yapılmasını öngören protokol imzalandı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Alman Kalkınma Bankası (KFW) Avrupa ve Asya'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Stephan Opitz'in katılımıyla MEB’de, ‘Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı’ kapsamındaki ‘Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim-III’ projesi kapsamında sağlanan ek 100 milyon Euro'luk hibe için protokol imza töreni düzenlendi.

Mustafa Safran, Türkiye'deki Suriye uyruklu barınma altındaki çocuk sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin olduğunu belirtti. Bu çocukların okullaşmasının önemli olduğunu söyleyen Safran, şöyle konuştu:

“Avrupa Birliği’nin desteği ve Dünya Bankası ve Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla yürütülen Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim projeleri, eğitim alt yapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sundu. Projelerin başarılı olmasında en büyük nedenlerden biri AB ile bakanlığımız arasında projelerin çok kısa zamanda oluşturulması, hayata geçirilmesi ve sonuçlandırılması oldu.

İNŞAA EDİLEN OKUL SAYISI 401’E ÇIKARILACAK

Protokolle projelerimiz dahilinde devam eden 220 okul inşasına 180 yeni okul ve bir halk eğitim merkezi inşası ilave edilecek. Bu okulun 170'i okul öncesi, 10'u da ilkokul veya ortaokul olacak. Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim projelerinin başlamasıyla İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen projelerin 575 milyon Euro'ya yükseldi. Projeler vasıtasıyla inşa edilen okul sayımız 220'den 401'e, kapsama alınan öğrenci sayısı da 160 binden 190 bine çıkarılacak.

Bu projede odaklandığımız nokta, okul öncesi. Yaptığımız projeler sonucunda Suriyelilerde okullaşma oranı yüzde 62'ye ulaştı. Suriyeli öğrencilerin ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 96 iken beş yaş grubunda okul öncesi yaş grubunda okullaşma oranı yüzde 33. Dolayısıyla bu rakamlar okul öncesinde okullaşmanın artırılmasını gerekli kılıyor. Eğitim tesisleri, Türkiye'deki 19 yaygın şekilde Suriyelilerin ikamet ettikleri illerde inşa edilecek. Daha önce yürütülen iki projede inşaatı öngörülen 220 okuldan 65'i tamamlandı. Kalan okulların bu öğretim yılında açılması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Proje kapsamında yapılacak okullara dünyanın en iyi tasarımları yansıtılacak. İnşa edilecek 10 pilot okulda enerji verimliliği ve yeşil okul yaklaşımı başta olmak üzere çok sayıda yenilikçi yaklaşıma imza atılacak. Böylece MEB 2023 Vizyonu'na okul perspektifi açısından da yeni bir yaklaşımla katkıda bulunmayı düşünüyoruz. AB ile eğitimdeki işbirliğinin her yeni projeyle bir adım öteye taşınması mutluluk verici. Unutulmamalı ki imza altına alınan projeyle ulaşılan 401 okulluk yatırım, Suriyeliler ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan yatırımın ve ihtiyacın çok çok altında."

YEŞİL OKULLAR EMSAL TEŞKİL EDECEK

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger de Türkiye ve AB'nin hiçbir çocuğun eğitimin dışında kalmaması için büyük gayret gösterdiğini anlattı. Kayıp kuşakların yaşanmaması için Türkiye'de yürüttükleri programlar içinde eğitimin birinci öncelikleri olduğunun söyleyen Berger, "Bu çerçevede yaklaşık 1.5 milyar Euro eğitime ayrıldı. Bu anlaşmayla yeni eğitim tesisleri inşa edildi. Ayrıca öğretmen eğitimi, dil eğitimi, öğretmen ve öğrencilerin farklı alanlardaki eğitimlerine katkı da sağlanacak. Yeni programla özellikle okul öncesine odaklanılıyor. Okul öncesinden faydalanacak çocukların büyük bir kısmı Türkiye'de doğmuş çocuklar. Yeşil okullar da başka okullara emsal teşkil edecek. MEB, bizim Türkiye'deki en güçlü ortağımız. Biliyoruz ki bu çerçevede proje emin ellerde" dedi.

Stephan Opitz ise MEB çalışanlarının büyük özveri göstererek projelerdeki işleri kısa sürede yerine getirdiğini anlattı.

YENİ OKULLAR İNŞA EDİLECEK

İmzalanan yeni protokolle Türk ve Suriyeli öğrencilerin eğitimleri desteklenecek. Projenin daha önce imzalanan ilk iki fazında 19 ilde 60 prefabrik ve 160 betonarme olmak üzere toplam 220 okul inşa edilmesi öngörülüyor. Söz konusu okulların 48 'i tamamlandı 172'sinin inşaatı sürüyor. Projedeki eğitim yapılarının tamamlanması ile yaklaşık 159 bin 600 öğrencilik ek kapasite oluşturulacak. FRIT II fonu kapsamında bütçesi 100 milyon Euro olan Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi ile birlikte toplamda 180 yeni okul (10 ilköğretim veya ortaöğretim, 170 okul öncesi eğitim tesisi) ve bir halk eğitim merkezi inşa edilerek yaklaşık 32 bin 860 ek öğrenci kapasitesi oluşturulacak. Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi'nin eklenmesiyle birlikte yürütülen eğitim alt yapısı projelerinin toplam bütçesi 575 milyon Euro'ya yükseldi. Projelerle yapılması planlanan eğitim tesisi sayısı 401'e, beklenen toplam ek öğrenci kapasitesi ise 192 bin 460'a yükselecek. Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III Projesi tamamlandığında okul öncesi eğitimde okullaşma oranına katkı sunması hedefleniyor. Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim I,II ve III ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projelerinde inşa edilen okullar ayrım gözetmeksizin tüm çocukların hizmetine sunulacak.