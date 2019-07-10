Son dakika! MEB’den yönetmelik değişikliği... Teneffüs süreleri uzadı

'Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'nin 10 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni düzenlemesiyle okul öncesi eğitim kurumlarında ikili eğitim yapılması zorunluluğunu kaldırdı. Buna göre, okul öncesi kurumlarda güne başlama, oyun, beslenme, temizlik, etkinlik, dinlenme ve günü değerlendirme zamanlarını da içerecek şekilde günde 50'şer dakikalık aralıksız altı etkinlik saati süre ile normal eğitim (tam gün) yapılacak. Ancak kayıt alanında okula kesin kaydı yapılamamış çocuk bulunan okullarda ikili eğitim yapılması zorunluğu olacak.

TENEFFÜS SAATLERİ UZATILDI

Bir ders saati süresinin eskisi gibi 40 dakika olduğu ilköğretim kurumlarının teneffüs süreleriyle ilgili de düzenleme yapıldı. Yönetmelikte yapılan değişiklikle çocuğun sosyal gelişimine katkı sağlayan teneffüs süreleri uzatıldı. Daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan okullardaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.

SOSYAL ETKİNLİKLER İÇİN REHBERLİK YAPILACAK

Yeni mevzuatta ilköğretim kurumlarında öğrencilere sosyal etkinlikler için rehberlik yapılması da düzenlendi. Buna göre, anaokulları ile ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında, rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla rehberlik servisi oluşturulacak ve rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülecek.

ANAOKULUNA VE İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI

Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak. Okulun kayıt alanında ikamet eden ve bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkanları yeterli olan anaokulu ve uygulama sınıflarına 36-56 aylık, ana sınıflarına ise 45-56 aylık çocuklar da kaydedilebilecek. Bir grup oluşturabilecek kadar çocuk bulunmayan okullarda 36-68 aylık çocuklar aynı ana sınıfına kaydedilebilecek. İlkokula kaydı bir yıl ertelenen ve bir önceki yıl okul öncesi eğitim almamış olan 69-71 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtta öncelik tanınacak.

İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklardan velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek. Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanları velisinin yazılı talebi bulunması halinde okul öncesi eğitime yönlendirecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyecek. Velilerden kayıt erteleme için sağlık raporu istenmeyecek.

Devamsızlık yapan öğrencilerin durumlarının veliye posta, e-posta veya kısa mesaj yoluyla bildirilmesi zorunlu olacak.

İlkokulda tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrenciler ile ilköğretim programı uygulayan özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam eden öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilecek.

İlkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinden bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, velisinin yazılı talebi ve sınıf öğretmeninin önerisiyle ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde sınıf yükseltme sınavına alınacak. İlkokul çağında olup akranlarıyla okula devam edemeyen ve okuma yazma bilmeyen öğrenciler, birinci sınıf öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları halinde, ders yılının başladığı tarihten itibaren bir ay içinde yapılacak bir sınavla yaşına uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilecek.

ARA TATİLLERDE ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI KENDİ OKULLARINDA

Yaz tatili süresi öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için iki hafta kısaltıldı. Yaz tatilinden alınan iki hafta her dönem için birer haftalık ara tatil olacak şekilde düzenlendi. Bu ara tatillerde yönetici ve öğretmenler kendi okullarında mesleki çalışmalarını yürütecek. Ancak öğretmenler ilgili genel müdürlükler tarafından belirlenen mesleki eğitim konuları dahilinde milli eğitim müdürlükleri tarafından hazırlanan program çerçevesinde ilkokullarda zümre bazında, diğer okullarda ise alan bazında belli merkez veya merkezlerde mesleki eğitime tabi tutulabilecek.

ÖĞRETMENLERİN NÖBET GÖREVLERİNE AÇIKLIK

Yönetmelik değişikliğinde müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi kapsamlı şekilde ele alındı, okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin nöbet tutacakları yere, hamile öğretmenlerin nöbet görevlerine, özel eğitim sınıflarında görevli özel eğitim öğretmenlerinin nöbet görevlerine açıklık getirildi. Normal eğitim yapılan okullarda öğle arasında yapılan nöbet görevi nöbetçi öğretmenlerin dinlenme süreleri göz önünde bulundurularak dönüşümlü ve dengeli olacak şekilde okul idaresi tarafından düzenlenecek. Engelli öğretmenlere ve bakmakla yükümlü olduğu birey bulunanlara bu durumlarından dolayı hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla nöbet görevi verilmeyecek. Ancak bu durumdaki öğretmenlere, nöbet, istekleri göz önünde bulundurularak gün tercihlerine göre tutturulabilecek. Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri halinde nöbet görevi verilmeyecek.

SOSYAL MEDYADA İZİNSİZ YAYIN YAPANA KINAMA VERİLECEK

Bakanlığın yeni mevzuatında öğrencilerin kınama yaptırımını gerektiren davranışları düzenleyen hükümlerine de yeni madde eklendi. Buna göre, daha önce kınama gerektiren fiiller arasında sayılan, 'okul içinde izinsiz görüntü ve ses kaydetmek' şeklindeki madde, 'bilişim araçları ya da sosyal medya kanalıyla kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kaydetmek veya yayınlamak' olarak yeniden düzenlendi.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE EĞİTİME ERİŞİM MODELLERİ

Yapılan değişiklikle okul öncesi eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için eğitime erişim modelleri uygulanacak. Okul öncesi eğitime erişimi arttırmak için gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi gibi çeşitli modeller geliştirildi. Buna göre, okul öncesi eğitim, çağ nüfusu az olduğu için şube açılamayan yerleşim yerleri ile çağ nüfusunun yoğun, fiziki şartların yetersiz olduğu yerleşim yerlerindeki çocukların okul öncesi eğitime erişimini sağlamak için; gezici öğretmen sınıfı, gezici sınıf, taşıma merkezi ana sınıfı, yaz eğitimi ve benzeri esnek saat ve zamanlı eğitime erişim modelleri uygulanabilecek, gezici öğretmen görevlendirilebilecek. Uygulanacak olan farklı erişim modellerinde bir yılda en az 200 etkinlik saati eğitim yapılacak. Bir günde yapılacak eğitim iki etkinlik saatinden az olamayacak.

Yaz aylarında yapılan eğitime bir sonraki eğitim öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar kaydedilecek. Eğitime erişim modelleri ile ilgili usul ve esaslar yönergeyle belirlenecek. Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında özel eğitim desteği verilmesi amacıyla okulun fiziki imkânları doğrultusunda destek eğitim odası açılacak.