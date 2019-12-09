MEB'den velilere aylık bülten ‘BİZDEN’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan velileri pratik bilgilerle daha aktif bir şekilde desteklemek amacıyla hazırlanan ‘BİZDEN’ adlı aylık bülten, velilerine ulaştırılmak üzere öğrencilere 10 Aralık’ta dağıtılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, bir ekip işi olan eğitimin en önemli halkalarından birinin anne-babalar olduğunu belirtti. "Anne-babaların okuldan beklentileri kabulümüz ancak bizim de beklentilerimiz, önerilerimiz ve tavsiyelerimiz var. Bunun için artık, her ay ilköğretimdeki çocuklarımızın evlerine bu küçük bültenlerden göndermek gibi bir gayretimiz var. Adı 'BİZDEN'. Okuldan aileye, aileden öğrenciye geçen bir etki oluşturması temennimiz. ‘BİZDEN’ bülteni salı günü çocuklar aracılığıyla velilere gönderilecek. Bir sonraki sayı için konu öneriniz, merak ettikleriniz, şu konuya da değinseniz iyi olur dediğiniz bir husus varsa içerik ekibine iletirim" dedi.

‘AİLE, OKUL, ÖĞRENCİ VE VELİ İŞBİRLİĞİ YAPMALI’

Bakan Ziya Selçuk, bültenle ilgili şöyle konuştu:

“Okullarda aile katılımı en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor. Çocuklar, günün önemli kısmını okul dışı öğrenme ortamlarında ve evlerinde geçiriyor. Evler ve okullar arasındaki güçlü pozitif bağ, çocukların gelişiminde ve eğitiminde önemli rol oynuyor. Okul, öğrenci, veli ve öğretmen arasındaki işbirliğinin güçlü olması olumlu bir okul iklimi oluşturulmasında önemli. Okul ve aile bu anlamda işbirliğine gitmek durumunda. Ailelerin çocuklarının eğitimine katılması, sadece öğrenim gördükleri okullara gidip öğretmenleri ve okul idarecileriyle görüşmeleri, yaşam koşullarının imkân verdiği ölçüde veli toplantılarına, okullarda düzenlenen etkinliklere katılmaları anlamına gelmiyor. Ailelerin, çocuklarının eğitim durumlarını düzenli olarak takip etmeleri, onlarla okuldaki öğrenme deneyimlerini destekleyici aktivitelerde bulunmaları, çocuğun sosyal ve bilişsel ilerlemesini takip etmeleri, öğretmenleriyle işbirliği yaparak öğrenmelerini en yüksek düzeye çıkarmak için onları teşvik etmeleri gerekiyor. Çocuklar geleceği temsil ediyor. Geleceğin inşasında ailelerle benzer dili konuşabilmek adına bilgi paylaşımında bulunmak istedik. Birçok araştırmadan elde edilen bulgulardan hareketle, okul ile ev arasındaki koordinasyonu sağlayarak, çocuklarımızın gelişim ve eğitim sürecinde birlikte hareket etmek, bu sürece aktif ve bilinçli şekilde nasıl katılabilecekleri konusunda rehberlik etmek, okul dışındaki öğrenmelerde birincil kaynaklardan biri olan ailelerin hayat boyu süren öğrenme yolculuğuna katkıda bulunmak amacıyla 'BİZDEN' ismini verdiğimiz bülteni hazırladık. Yaşam koşulları nedeniyle çocuklarının okullarını sıklıkla ziyaret edemeyen ailelerimize de ulaşabilmek için çevrimiçi olarak yayınlamaya başladık.”

‘TEKNOLOJİ DOĞAL İLETİŞİMİN YERİNİ ALAMAZ’

Çocukların çantasında evlere ulaştırılacak ‘BİZDEN’ bülteninin ilk sayısının konuları, ‘bilişim teknolojileri’, ‘medya araçlarının güvenli kullanımı’ ve ‘uyku saatleri’ oldu. Çocukların çağın üretim aracı olan bilgisayarı ve interneti amacına uygun şekilde kullanmasının bakanlığın önem verdiği konulardan biri olduğunun altı çizilen bültende, şu uyarılar yer aldı:

"Amacına uygun kullanıldığında yararlı, kullanılmadığında zararlı olabilen teknoloji konusunda velilere önerimiz, öncelikle çocuklarına zengin, tatmin edici bir ev ortamı sunmaları. Şu bir gerçek ki, çocukla oyun oynanan, çocuğa değer verilen, konuşulan, etkili sohbet ortamının bulunduğu, kitap okunan ve birlikte nitelikli vakit geçirilen evlerde çocuk kendi doğal akışını yaşar. Bu akışa teknolojinin olumlu kullanımının yararları da olacaktır. Sadece teknoloji asla doğal iletişimin yerini alamaz. Elektronik aletlerin bebeklerin teknolojik bakıcısı olmasına izin vermek onları eğlendiriyor gibi görünebilir ancak bu durum onların zihinsel gelişimlerini engelleyebilir, gelişimsel sorunlara yol açabilir" uyarısına yer verildi.

Çocukları bilgisayarla baş başa bırakmadan önce yapılması gerekenler ise şöyle sıralandı:

"Bilgisayarın 'ebeveyn koruma sistemi' açılmalı. Çocuğun internet yaşına uygun sitelere girdiğinden emin olunmalı. Çocuğun kullandığı bilgisayar ailece kullanılan ortak bilgisayar olmalı. Çocuğun interneti nasıl kullanacağına dair sohbet edilmeli. Çocukla teknoloji dışında yeterince vakit geçirilmeli. Teknoloji kullanımında çocuğa doğru bir model olunmalı. Çocuğun internette kısıtlı ve kontrollü vakit geçirdiğinden emin olunmalı."

‘DÜĞME İLİKLESİNLER, AYAKKABI BAĞLASINLAR...’

Velilerin mükemmel anne baba olma peşinde koştururken çocuğun ihtiyacı olan anne baba olmayı ıskalayabildikleri belirtilen bültende, ‘Ebeveynin 5N1K'sı İnce Motor Becerileri’ başlığıyla çocukların ince motor becerilerinin geliştirilmesi için kalem tutmak, yazı yazmak, fermuar çekmek, düğme iliklemek, ayakkabı bağlamak gibi hareketleri yapmaları önerildi. İnce motor becerileri sağlıklı gelişmiş çocukların bu yeteneklerini hayatlarının her döneminde kullandıkları, günlük yaşamda, öz bakımlarında ve el becerisi gerektiren işlerde daha başarılı oldukları, burada en iyi rol model ve örneğin anne, baba ve diğer aile büyükleri olduğunu belirtildi.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN UYKU ÖNERİLERİ

Bültende, sağlıklı bir yaşam için hangi yaşta ne kadar uykuya ihtiyaç duyulduğu, çocuklar için uykunun yalnızca bir dinlenme aracı olmadığı konuları da yer aldı. Uyurken çocuğun stres hormonlarının azaldığı ve büyüme hormonu salınımının arttığına dikkat çekilerek, "Çocuklarımızın hangi yaş grubunda ne kadar uyku ihtiyacı olduğunu bilir ve buna göre bir uyku düzeni oluşturabilirsek; çocuklarımızın okulda daha verimli bir gün geçireceğini lütfen unutmayalım" uyarısında bulunuldu.