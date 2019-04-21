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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.04.2019 - 14:08, Son Güncelleme:/

MEB’den uçak bakımı sektörüne ‘nitelikli iş gücü’ atılımı

Milli Eğitim Bakanlığınca, mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul’da kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yapılan iş birliği sonucu, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı için yeni dönem başlatıldı. Yabancı dil ağırlıklı yeni müfredatla eğitim alacak öğrenciler, stajlarını myTECHNIC’te yapacak, ayrıca mezunların merkezde istihdamına öncelik verilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik eğitim alanında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kurulu uçak bakım merkezi myTECHNIC ile yapılan iş birliği sonucu, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamı için yeni dönem başlatıldı. MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliklerine bir yenisi eklendi. Bu kapsamda, uçak bakım alanında myTECHNIC ile kapsamlı iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, uçak hangarları ve bakım merkezlerinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve istihdamına katkıda bulunmak amacıyla imzalandı. Bu kapsamda, uçak bakım alanı öğretim programları ve eğitim materyalleri, yabancı dil ağırlıklı olarak sektördeki gelişmeler doğrultusunda hazırlanacak, güncellenecek ve alan öğretmenlerinin uluslararası sertifikalandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Protokolle, iş birliği kapsamındaki meslek lisesinin alan öğrencileri, myTECHNIC’te iş başında beceri eğitimi alacak ve staj imkanına kavuşacak, başarılı öğrencilere ise burs verilecek. Okul atölye ve laboratuvarları, yeni teknolojilere dayalı olarak donatılacak. Ayrıca mezunların, myTECHNIC’te istihdamlarına öncelik verilecek. 

ÖĞRETMENLERE ÜCRETSİZ EĞİTİM
Ayrıca protokol kapsamında, şirket tarafından, tüm uçak bakım alan öğretmenlerine yönelik iş başı ve mesleki gelişim eğitimleri düzenlenecek. Bu çerçevede ilk adım atılarak Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında yapılan toplantıda, eğitimin süresi, içeriği ve kapsamına son şekli verildi. Buna göre, myTECHNIC koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesince 17 Haziran-12 Temmuz 2019’da, uçak bakım alanında görev yapan 97 öğretmenin tamamına 17 günlük ve 102 saatlik ücretsiz eğitim programı uygulanacak.

 

 

 

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