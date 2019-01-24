MEB’den Savunma Sanayi Başkanlığı ile işbirliği
MEB ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması yönelik işbirliği protokolü imzalandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda eğitim gören özel yetenekli öğrencilerin, eğitim kalitesinin artırılması için yapılan iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından imzalandı.
ATÖLYELER KURULACAK, DANIŞMANLIK YAPILACAK
Protokolle özel yetenekli öğrencilerin, başkanlığın teknoloji eğitimleri, inovasyon imkân ve deneyimlerinden yararlanması sağlanacak. Ayrıca öğrencilere üniversite öğrenimi ve mezuniyet sonrası doğru alanlarda istihdam konusunda danışmanlık çalışmaları yapılacak. Yeni atölye kurulmasına da destek verilecek.
Mentörlük, bilim söyleşileri, staj, yaz kampı ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunularak, öğrencilerin Türkiye'nin teknoloji üssü olan kuruluşlarının önderliğinde deneyimler edinmesi sağlanacak. Ayrıca, program kapsamında öğretmen ve öğrencilere temel bilimler, yazılım, uzay-havacılık teknolojileri, yapay zekâ, oyun teknolojileri, enerji teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler verilmesi de hedefleniyor.
Ekonomik değeri olan ürün ortaya koyan özel yetenekli öğrencilere ve oluşturdukları patentli ürünlere Ar-Ge kapsamında danışmanlık, finansal ve teknik destek sunulacak. Öte yandan üniversitede öğrenim gören özel yetenekli öğrencilere karşılıksız eğitim bursu desteği verilecek.
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