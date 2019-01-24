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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.01.2019 - 14:59, Son Güncelleme:/

MEB’den Savunma Sanayi Başkanlığı ile işbirliği

MEB ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı merkezlerde eğitim kalitesinin artırılması yönelik işbirliği protokolü imzalandı. 

MEB’den Savunma Sanayi Başkanlığı ile işbirliği
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda eğitim gören özel yetenekli öğrencilerin, eğitim kalitesinin artırılması için yapılan iş birliği protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından imzalandı. 

ATÖLYELER KURULACAK, DANIŞMANLIK YAPILACAK
Protokolle özel yetenekli öğrencilerin, başkanlığın teknoloji eğitimleri, inovasyon imkân ve deneyimlerinden yararlanması sağlanacak. Ayrıca öğrencilere üniversite öğrenimi ve mezuniyet sonrası doğru alanlarda istihdam konusunda danışmanlık çalışmaları yapılacak. Yeni atölye kurulmasına da destek verilecek.

Mentörlük, bilim söyleşileri, staj, yaz kampı ve dönemsel kurum gezileri gibi fırsatlar sunularak, öğrencilerin Türkiye'nin teknoloji üssü olan kuruluşlarının önderliğinde deneyimler edinmesi sağlanacak. Ayrıca, program kapsamında öğretmen ve öğrencilere temel bilimler, yazılım, uzay-havacılık teknolojileri, yapay zekâ, oyun teknolojileri, enerji teknolojileri ve siber güvenlik gibi alanlarda eğitimler verilmesi de hedefleniyor.

Ekonomik değeri olan ürün ortaya koyan özel yetenekli öğrencilere ve oluşturdukları patentli ürünlere Ar-Ge kapsamında danışmanlık, finansal ve teknik destek sunulacak. Öte yandan üniversitede öğrenim gören özel yetenekli öğrencilere karşılıksız eğitim bursu desteği verilecek.

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