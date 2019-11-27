MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi
GeriEğitim MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 27.11.2019 - 12:26, Son Güncelleme:/

MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi

MEB, pansiyonlu okulların öğrenci ve öğretmenlerine verilmeye başlanan eğitimlerle, afetlerin neden olabileceği zararların önlenmesi veya en aza indirilmesini amaçlıyor.

MEB'den pansiyonlu okullarda afet ve ilk yardım eğitimi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Kızılay işbirliğinde, afetlerin neden olabileceği zararların önlenmesi veya en aza indirilmesi amacıyla pansiyonlu okullardaki öğrenci ve öğretmenlere, afet ve ilk yardım eğitimleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda ilk yardım, kan bağışı gibi konularda eğitim verilmesi amacıyla bu yıl ocakta MEB ile Türk Kızılay arasında işbirliği protokolü imzalandı. Ardından pilot uygulamaya Ankara'daki pansiyonlu okullarda görev yapan belletmen ve öğrencilerden başlandı. 

EĞİTİMLER UNICEF FİNANSMANINDA YÜRÜTÜLÜYOR
MEB Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, afetlere karşı önlem alma ve zarar azaltma kültürünü toplum içinde geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi. Afetlerden korunma bilincinin oluşturulmasında eğitimlerin önemli olduğunu belirten Büyük, şöyle konuştu:
"Öğretmen ve öğrencilerin afet sırasında ve sonrasında yapmaları gerekenlere dair bilgilendirilmeleri, ilk yardım eğitimi almaları çok önemli. Eğitimlerimize katılan öğretmenlerimize uluslararası geçerliliği olan ilk yardım sertifikası vereceğiz. Afet bilinci ve afetlere hazırlık, bireylerin güvenli yaşam kültürünün bir parçası olmalı. Güvenli yaşam kültürü, her türlü tehlikenin getireceği zararlardan korunarak bilgili ve hazırlıklı olarak yaşamaya çalışmaktır. 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi sonrasında yaşananların ardından afete yönelik yaklaşımlar yeniden ele alındı. Afetler oluşmadan önce önlem alma faaliyetlerini içeren 'risk azaltma' ve 'hazırlıklı olma' çalışmaları hız kazandı. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ve devamında yapılacak akran eğitimiyle okullarımızda oluşturulacak bilince katkı sağlamak amacıyla yola çıktık. Eğitimleri ülke genelindeki tüm pansiyonlu okulların öğretmen ve öğrencilerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Eğitimlerimizi UNICEF finansmanında yürütüyoruz. Ankara'da bulunan 10 pansiyonlu okulumuzdan 20 belletmen ile 40 öğrencimize yönelik dört günlük pilot uygulamayı hafta başında başlattık. Pansiyonlu okullarımızda görev yapan yönetici, öğretmen ve bu okullarımızda barınan öğrencilerimizin afete hazırlıklı olmaları ve olası afet durumunda doğru davranışları sergilemeleri amacıyla eğitimler başlattık. Bu eğitimleri ilerleyen süreçte ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle