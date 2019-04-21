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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
21.04.2019 - 13:10, Son Güncelleme:/

MEB’den ‘Özel Yetenekli Öğrencim Var’ kitabı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel yetenekli çocuğu bulunan aileler için ‘Özel Yetenekli Çocuğum Var’ kitabının ardından bu alanda çalışan öğretmenlere yol gösterici olması amacıyla ‘Özel Yetenekli Öğrencim Var’ kitabını hazırladı. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, “Kitap, gerek bilim ve sanat merkezlerimizde gerek destek sınıflarımızdaki öğretmenlerimize bu konuda bir alan bilgisi kazandırmaya yönelik” dedi.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilere uygulanacak eğitim ve yaklaşım konusunda öğretmenlere yol gösterici olması amacıyla ‘Özel Yetenekli Öğrencim Var’ kitabı hazırlandı. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geçen yıl özel yetenekli çocuğu bulunan aileler için ‘Özel Yetenekli Çocuğum Var’ kitabını basan Bakanlık, şimdi de özel yetenekli çocuklara eğitim veren öğretmenler için yeni bir adım attı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve bir hafta önce basımı yapılan kitapla öğretmenlerin bu alandaki tüm soru ve ihtiyaçlarına yanıt veriliyor. Bu durumdaki çocukların özelliklerini, ihtiyaçlarını bilmeleri ve bu doğrultuda sınıf içi düzenlemeleri yapabilmeleri konusunda bilgilerin yer aldığı kitapta, özel yetenekli öğrencilerin özellikleri ve gelişimlerinden tanılanmasına, onlar için uygulanan farklı eğitim modellerinden rehberlik ve ailelerle iş birliğinin nasıl yapılacağına kadar geniş bir çerçevede yöntemler sunuluyor. Kitapta ayrıca sınıf ortamında zenginleştirme ve farklılaştırmanın nasıl yapılabileceği, özel yeteneklilere yönelik davranış biçimleri konusunda da önerilerde bulunuluyor.
‘ÖĞRETMENLERİMİZE ALAN BİLGİSİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK’
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yetenekli öğrenciler için aileler, öğretmenler ve sınıf ortamlarının niteliğini geliştirmeye çok önem verdiklerini vurguladı.
Bu çerçevede geçen yıl hazırlanan ve bu yıl geliştirilerek güncellenen ‘Özel Yetenekli Çocuğum Var’ kitabının aileler için el kitabı mahiyetinde olduğunu, ailelere bu kitapla çocuklarına davranış biçimleri konusunda önerilerde bulunulduğunu anlatan Bilgili, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Özel Yetenekli Öğrencim Var kitabımız çok taze, bir hafta önce yayınlandı. Bu da öğretmenler için bir el kitabı olarak hazırlandı. Kitap, gerek bilim sanat merkezlerimizde gerek destek sınıflarımızdaki öğretmenlerimize bu konuda bir alan bilgisi kazandırmaya yönelik. Bu kitapları hem güncellemeye hem de bunların yenilerini çıkarmaya devam edeceğiz. Eğer özel yetenekli öğrencilerimizle ilgili nitelik geliştirme yönünde bir gayretimiz olacaksa ki bu ülke için olması gerekiyor, her alanı geliştirmemiz gerekir. Bunun için gayret ediyoruz. Hem aile hem öğretmen açısından bir alan bilgisi kazandırma, özel yetenekli çocuklar, davranış ve tavırları nasıldır, onlara karşı nasıl bir davranış biçimi geliştirebiliriz, özel yetenekli bir öğrenciye nasıl eğitim yaptırabiliriz gibi sorulara yanıt veriliyor.”

 

 

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