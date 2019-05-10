MEB'den özel yetenekli öğrencilere ‘özel’ müfredat 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) cumhuriyet tarihinde ilk defa, özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi dönemden lise eğitiminin sonuna kadar uzanan, okullardaki genel öğretim programlarından farklılaştırılmış bir müfredatı içeren öğretim programları hazırlandı. MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimlerin niteliğini artırmak, öğrencilerin yeteneklerini daha fazla geliştirmelerine imkan tanımak, eğitimin ilk yıllarında yetenek kayıplarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir öğretim programını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Bu çerçevede Bakanlık ve TÜBİTAK iş birliğinde 2017'de başlayan program geliştirme süreci tamamlanırken, çalışmaya 29 farklı üniversiteden alanında ve özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde uzman 61 akademisyen ile bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) görevli 80 öğretmen katıldı. Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan bu çalışma ile özel yetenekli öğrencilere genel öğretim programlarından farklılaştırılmış eğitim içerikleri uygulanacak.

28 TASLAK PROGRAM ASKIYA ÇIKARILDI

Bu kapsamda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanan 28 adet taslak öğretim programı, öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine açıldı. Programlar, "http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx" adresinde 20 Mayıs saat 18.00'e kadar askıda kalacak. Yeni öğretim programları, beden eğitim ve oyun, beden eğitimi ve spor, bilişim teknolojileri ve yazılım, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, matematik, görsel sanatlar, müzik, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe ile okul öncesi derslerini içeriyor. Programlar, ilköğretim ve ortaöğretimin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimi de kapsıyor.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ PROGRAM

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim derslerinin yer aldığı öğretim programları, özel yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre zenginleştirildi ve farklılaştırıldı. Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde MEB öğrenme alanı, ünitesi ve kazanımları olduğu gibi korunurken, tamamen yeni öğrenme alanı, ünite veya kazanımlar geliştirildi. Bu çerçevede üst sınıftan öğrenme alanı veya ünite çekilerek öğretim programların hızlandırılması da sağlandı. Hazırlanan taslak öğretim programlarında özel yetenekliler için öğretim programlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Genel öğretim programlarının özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde çeşitli yönleriyle yetersiz kalması sonucunda daha ilk ve ortaokul yıllarında yetenek kayıplarının oluşmasının dünya genelinde bu öğrenciler için özel eğitim modelleri ve özel eğitim programlarının geliştirilmesinin temel gerekçesini oluşturduğuna işaret edilirken, özel yetenekli öğrenciler için geliştirilen özel öğretim programlarının ana ilkesi de "programların sağladığı öğrenme deneyimlerinin bütün öğrenciler için geliştirilen genel öğretim programlarından nitel açıdan farklı olması" şeklinde açıklandı.

ALTI TEMEL İLKE BELİRLENDİ

Bu kapsamda, programların öğrencilere kazandırılması planlanan kavramlar, yaklaşımlar, kuramlar, fikirler ve diğer bilgi türlerini içine alan "içerik" planlamasında, 6 temel ilke belirlendi. Bunlar arasında daha az veri düzeyinde bilgiye, daha çok soyut kavramlara ve genellemelere, genel öğretim programlarındaki konu ve temaların yanı sıra zenginleştirilmiş sıra dışı konulara, temalara yer verilmesi gerektiği aktarıldı. Ayrıca programların temelinde dehalar, seçkin kişilerin bireysel, sosyal ve mesleki özelliklerini, başarılarını, başarısızlıklarını, sorunlarla başa çıkma yollarını içermesine ilişkin ilkeler de yer aldı. Bakanlık, özel yetenekli öğrencilerin velilerine yönelik olarak, taslak öğretim programlarının amacı ve bu konuda sıkça sorulan sorulara yanıt veren özel bir bölüm de hazırladı.