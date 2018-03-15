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    MEB'den Okuryazarlık Seferberliği için mobil uygulama

    AA
    15.03.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    MEB, Okuryazarlık Seferberliği çalışmalarına destek amacıyla mobil uygulama geliştirdi.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından, geliştirilen ‘Oku Yaz’ adlı mobil uygulama, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tarafından Google Play Store ve EBA Dükkan'da yayımlandı.

    IOS sistemler için de geliştirilen uygulama, akıllı tahta ve tablet bilgisayarlarda kullanılabilir hale getirildi.

    Kullanıcılar, uygulamada harflerin yazılış yöntemlerini ve farklı şekilde yazılışlarını görebilecek, harfleri sesli olarak dinleyebilecek.

    Uygulama, harflerin doğru şekilde yazılmasını kolaylaştıran bir ara yüzle çizgi kontrolü yapılmasına da kolaylık sağlayacak.

    Öte yandan YEĞİTEK EBA stüdyolarında, öğretmen eşliğinde sınıf ortamında okuma yazma öğreten örnek ders videolarının çekimine devam ediliyor.

    Etiketler: EBA , Milli Eğitim Bakanlığı , MEB , YEĞİTEK , mobil uygulama
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