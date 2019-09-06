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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
06.09.2019 - 12:19, Son Güncelleme:/

MEB’den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yaptıklarını belirterek, “Buna göre bakanlık olarak 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde kursların her döneminin sonunda izleme araştırması yapacağız. İzleme araştırması ortak sınavlar şeklinde düzenlenecek” dedi.

MEB’den okullardaki kurslarda 4 dersten ortak sınav dönemi 
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarının tüm il ve ilçelerde öğrencilerin derslerine destek sağladığını söyledi. Bu kursların aynı zamanda okullar arasındaki başarı farkını azaltmak için de bir fırsat sunduğuna işaret eden Selçuk, “Bu kurslarımızı daha verimli kullanmak için yeni düzenlemeler yaptık. İlk olarak e-Kurs modülü oluşturduk. Bu modül üzerinden tüm kurslarımızı, kayıtlı öğrenciler ve gelişim durumlarını elektronik ortamda izleyebileceğiz” bilgisini verdi.     

“İZLEME ARAŞTIRMALARINA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”    
2023 Eğitim Vizyonu’nda izleme araştırmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Selçuk, şunları söyledi:    
“2018 yılında 4, 7 ve 10. sınıf seviyelerinde 81 ilde Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarında izleme araştırması yapmıştık. Bu yaklaşımımızı şimdi destekleme ve yetiştirme kurslarımıza da uygulayacağız. Bu kapsamda destekleme ve yetiştirme kursları yönergesinde değişiklik yaptık. Buna göre bakanlık olarak 5. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde kursların her döneminin sonunda izleme araştırması yapacağız. İzleme araştırması ortak sınavlar şeklinde düzenlenecek. Böylece bu dersler üzerinden kurslarımızın gelişimini ve verimliliğini izleyebileceğiz. Elde edilen bulgularla kurslarımıza geri besleme sağlayacağız. Ayrıca, bakanlık, bu dersler için destekleme ve yetiştirme kurslarına kaynak desteği sağlayacak.”     


OKULLARDA MEZUNLARA ÜCRETSİZ KURS    
Bakan Selçuk, yeni düzenlemeyle ortaöğretim kurumlarından mezun olanların da belirli derslerden bu kurslardan yararlanabilmelerinin önünü açtıklarına dikkati çekerek, “Ortaöğretim kurumlarından (lise) mezun olanlar da artık bu kurslardan yararlanabilecekler. Mezunlara kurslarda ayrı sınıflar oluşturulacak. Belirli dersleri alabilecekler. Ayrıca Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bazı derslerden kurslarımıza kaynak da sağlayacak” diye konuştu.     

 

 

 

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