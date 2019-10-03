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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.10.2019 - 11:53, Son Güncelleme:/

MEB'den okullara ‘yüksek hızlı internet’

MEB ve GSM operatörleri arasında yapılan anlaşmayla, Türkiye genelindeki 3 bin 374 okula yüksek kapasiteli ve hızlı internet erişim hizmeti sunulacak. Böylelikle okullar yüksek nitelikli video, ses, resim gibi eğitim içeriklerine ulaşabilecek.

MEB'den okullara ‘yüksek hızlı internet’
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve GSM operatörleri arasında yapılan anlaşmayla, Türkiye genelindeki 3 bin 374 okula yüksek kapasiteli ve hızlı internet erişim hizmeti sunulacak. Bakanlık tarafından internet erişimi olmayan okul kalmaması, düşük kalitede hizmet alan okulların erişim kalitesinin yükseltilmesi ve bu okullar için sürecin daha yönetilebilir hale getirilmesi hedefiyle yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi. Bu kapsamda, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) ile GSM operatörleri arasında ‘Geniş Bant İnternete Erişim Hizmet Alımı’ sözleşmeleri imzalandı. Bakanlığın GSM operatörleriyle yaptığı bu anlaşmayla kablolu internet erişim imkânı olmadığı için uydu erişimi kullanan 3 bin 374 okula daha nitelikli, yüksek kapasiteli, hızlı ve yönetilebilir internet erişim hizmeti sunulmuş olacak.

OKULLAR YÜKSEK NİTELİKTE EĞİTİM İÇERİKLERİNE ULAŞABİLECEK
Turkcell ve Vodafone ile yapılan bu anlaşmayla, FATİH projesinin ana hedeflerinden olan öğretmen ve öğrencilerin en doğru ve en güncel bilgiye erişimini sağlamak amaçlanıyor. İşbirliğiyle okulların erişim hizmetlerinin iyileştirilmesi ve GSM şebekesi kapsamında bulunanlara da GSM mobil şebekesi üzerinden erişim hizmeti sağlanması hedefleniyor. Okullar, 36 aylık süreyi kapsayan sözleşmeler çerçevesinde yüksek nitelikli video, ses, resim gibi eğitim içeriklerine ulaşabilecek. Ayrıca internet erişiminin sağlanmasında aksaklık yaşanan okullara hizmet sunulacak.

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