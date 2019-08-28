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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.08.2019 - 11:30, Son Güncelleme:/

MEB'den okula başlayacak miniklere yeni program

MEB, yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayacak yaklaşık 3 milyon çocuğun uyum eğitimlerinin okul çalışanları ve velileri de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için yenilikler yapılacak. Bakanlık, ‘okula uyum’ anlayışını bir haftaya sığdırmak yerine bu süreci, bu yıl 5-6 Eylül'de başlatıp ‘öğrenmeye uyum’ şeklinde tüm eğitim-öğretim yılına yayacak.

MEB'den okula başlayacak miniklere yeni program
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, yeni eğitim öğretim döneminde ilkokul ve ortaokulların birinci sınıflarına başlayacak yaklaşık 3 milyon çocuğun uyum eğitimlerinin okul çalışanları ve velileri de kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesi için yenilikler yapılacak. Bakanlık verilerine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yaklaşık 3 milyon, ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencisinin uyum programına katılması öngörülüyor.

MEB, uyum konusunda daha önceki yıllarda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin geri dönüşleri doğrultusunda bu program güncellendi. Bu kapsamda, bakanlık tarafından uyum eğitimlerinde bazı yeniliklerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüttü. İlkokul 1'inci ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencilerinin okula adaptasyon süreçlerinde 2006’da başlatılan ‘Okula Uyum Programı’, bu yıl 5-6 Eylül'de iki günlük program şeklinde uygulanacak.

Önceki yıllarda ‘Uyum Programı’, okulların açılma tarihinden bir hafta önce başlatılıyordu. Program, 2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanacak kasım ve nisan aylarındaki ara tatiller dolayısıyla bu yıl 5-6 Eylül'de başlatılacak. Bu yıl uyum eğitimlerine yeni bir anlayış da getiren bakanlık, bu eğitimleri 5-6 Eylül'de başlatıp tüm yıla yaymak için bir dizi yeni çalışma yürüttü. Bakanlığın bu kararı almasında, Okula Uyum Programı'nın Eğitim Vizyonu Belgesi'nde yer alan tüm hususlar birlikte düşünülerek bir hafta ile sınırlandırılmaması gerekliliği görüşü etkili oldu. Bu kapsamda, ‘okula uyum anlayışı’, ‘öğrenmeye uyum şeklinde’ olacak ve bu süreç, eğitim öğretim yılı sürecine yayılacak. Bu yıldan itibaren okula uyum sadece yeni başlayacak çocukları değil, nakille gelen ara sınıfları ve okulda çalışanların tamamını ve velileri de kapsayacak organizasyonlar şeklinde yapılacak. Ayrıca, okula uyum etkinlikleri konusunda illere, okullara ve öğretmenlere daha fazla esnek uygulama imkânı sağlanacak.

OKULDAKİ UYGULAMALAR TANITILACAK
2019-2020 eğitim öğretim yılında ‘okula uyum’ konusunda planlanan çalışmalar arasında, yeni dönemde uygulanacak tasarım beceri atölyeleri, sosyal etkinlikler modülü, dijital içerikler, yeni programlar, kılavuzlar, ders kitapları gibi uygulamaların tanıtıldığı videolar gösterilecek. Bir çocuk dilinden yazılan ve yöneticilerden, ailelerden, velilerden beklentileri dile getiren ‘Okullarımızın Zilini Mutluluğa Çalalım’ kitapçığı hazırlanacak. Okula uyum konusunda okullarda gerçekleştirilen etkinliklerin verimliliğinin arttırılmasına yönelik tedbirler alınacak. Sınıfta ana dili farklı olan çocukların olması durumunda öğrencilerin birbirleriyle kaynaşmasına yönelik etkinlikler yapılacak. Özel gereksinimli çocuklar için gerekli önlemler alınacak. Okula uyum etkinlikleri konusunda okullara ve öğretmenlere esnek uygulama olanakları sağlanacak. Uyum programı çalışmaları, rehber öğretmenlerin desteğiyle gerçekleştirilecek.

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