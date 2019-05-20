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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.05.2019 - 12:26, Son Güncelleme:/

MEB’den okul öncesi çocuklara ‘bahçeye çıkın’ çağrısı

MEB, tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, 23-29 Mayıs'ta küresel ölçekte düzenlenecek ‘Okul Dışarıda Günü’ ve ‘Dünya Oyun Oynama Günü’ etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp derslerini oyun oynayarak işlemeleri çağrısı yaptı.

MEB’den okul öncesi çocuklara ‘bahçeye çıkın’ çağrısı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm okul öncesi eğitim kurumlarına, 23-29 Mayıs'ta küresel ölçekte düzenlenecek ‘Okul Dışarıda Günü’ ve ‘Dünya Oyun Oynama Günü’ etkinlikleri kapsamında sınıflarını açık havaya taşıyıp dersleri oyun oynayarak işlemeleri çağrısında bulundu. Bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarına gönderilen yazıda, okul öncesinde eğitim alan yaklaşık 1 milyon 600 bin çocuğun aynı gün sembolik olarak ‘Yağ satarım bal satarım’, devamında da başka oyunları oynaması istendi.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, küresel bir kampanya olan ‘Okul Dışarıda Günü’, açık havada öğrenmeyi ve oynamayı kutlamak ve ilham vermek amacıyla düzenleniyor. Bu yıl 23 Mayıs'ta yapılacak etkinlikler kapsamında, dünyanın dört bir yanından binlerce okul, sınıflarını açık havaya taşıyarak derslerini oyun yoluyla işleyecek. 28 Mayıs'ta da ‘Dünya Oyun Oynama Günü’ etkinlikleri yapılacak.

İLLERE YAZI GÖNDERİLDİ
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, oyunun ve açık havanın çocuğun hayatındaki önemine dikkat çekmek, çocuklar, eğitimciler, aileler ve toplumda olumlu farkındalık oluşturmak ve oyunun çocukların en doğal hakkı olduğu vurgusunu yapmak amacıyla 23-29 Mayıs'ta resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında bir dizi etkinlik yapılması için illere yazı gönderdi. Yazıya göre, resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, 23 Mayıs Perşembe günü sabahçı ve normal eğitim yapan sınıflarda saat 10.00'da, öğlenci sınıflarda ise saat 14.00'te olmak üzere, geleneksel çocuk oyunlarından ‘Yağ satarım bal satarım’ oyunu oynanması tavsiye edildi. Aileleri de sürece dahil etmek ve oyunun özellikle de dışarıda oyunun önemi konusunda bilinç oluşturmak için sadece çocuklar değil, ailelerin de okullardaki etkinliklerde aktif rol alacağı veya sadece ailelerin oynayıp çocukların izleyeceği oyunların oynanması önerildi. Hafta boyunca ‘Çocukların Gözünden Oyun’ konulu sergiler düzenlenecek, okullar tarafından farklı etkinlikler yapılacak.

Ayrıca, ‘Çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesinde dışarıda ve doğada oyunun önemi’, ‘Çocuklar hangi yaşta, hangi oyunları, oyuncakları tercih ederler?’, ‘Oyun ve öğrenme’, ‘Anne ve babalar neden çocuklarıyla oyun oynamalı?’, ‘Dijital oyunlardan çocuklarımızı korumak mümkün mü? Gerekli mi?’, ‘Eskiden, şimdi ve gelecekte oyun’, ‘Oyunlar değişiyor’ gibi konularda öğretmenler ve ailelere yönelik eğitimler düzenlenecek. Yazıda, ‘Oyun her zaman her yerde ve herkese’ sloganıyla yapılacak etkinliklerin, sosyal medyada #okuldışarıda etiketiyle paylaşılarak farkındalık oluşturulması da istendi. 

‘OYUN, ÇOCUĞUN CİDDİ İŞİ’
Okul öncesi eğitim uzmanları, oyunu, ‘çocuğun uzmanlık alanı, başlı başına yaşamsal bir deneyimi olmakla birlikte, sadece çocuğa ve çocukluğa özgü bir deneyim, çocukluk dönemi ile sınırlı bir uğraş değil, yaşamın tüm dönemleriyle ilgili bir eylem’ olarak tanımlıyor. Oyunu ‘çocuğun bitmek tükenmek bilmez bir enerjiyle üzerinde büyük bir ciddiyetle çalıştığı işi’ olarak değerlendiren uzmanlar, dünyanın her yerinde farklı kültürlerde sürdürülen oyun araştırmalarının ‘oyun, öğrenme ve sağlıklı büyüme, gelişim bağlamındaki’ sonuçlarının oyunun gücünü evrensel düzeyde kanıtladığına dikkati çekti. Uzmanlar, kuralları ve içerikleri çağdan çağa birçok değişime uğrasa da çocuk için oyunun, bir eğlenme ve etkin öğrenme kaynağı olduğunu belirtti.

Hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyunun da bulunduğunu söyleyen uzmanlar, "Eğlenceli bir etkinlik olan ve çocukların ruhsal doyuma ulaşmasını sağlayan oyun, onların bedensel ve ahlak gelişimine de katkıda bulunarak iyi davranışlar ve alışkanlıklar kazandırmada yardımcı olur. Bu bağlamda oyun çocuğun hayatı, geleceği ve hayalleriyle baş başa kaldığı, gerçek dünyayla hayal dünyası arasındaki köprüdür" dedi.

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