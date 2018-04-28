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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
28.04.2018 - 10:35, Son Güncelleme:

MEB’den okul güvenliği genelgesi

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MEB’den okul güvenliği genelgesi

Bakan Yılmaz, okul bina ve eklentilerinde, kamera ve alarm sistemlerinin kurulması, okul çevre ve alan güvenliğinin kamera izleme, kayıt ve takip süreçlerinin yönetilmesi talimatı verdi. Yılmaz, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında risk grubunda olan öğrencilerin tespit edilerek, ailesiyle iş birliği yapılması, okula devamlılıklarının sağlanması ve okul başarısının artırılmasına yönelik rehberlik servisi çalışmalarının sürekli takibini istedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okul bina ve eklentilerinde, kamera ve alarm sistemlerinin kurulması, okul çevre ve alan güvenliğinin kamera izleme, kayıt ve takip süreçlerinin yönetilmesi talimatı verdi.

Bakanlıkça, okullarda güvenlik önlemlerinin alınması konusunda genelge yayınlandı.

Bakanı Yılmaz imzasıyla Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve illere gönderilen genelgede, okul giriş ve çıkışlarında gerekli kontrollerin yapılması, çevre trafiğinin gözetim altına alınması, okul ziyaretçilerine giriş çıkış kartı verilmesi istendi.

Okul çevresinde varsa metruk binaların, ilgili kurumlarla görüşülerek yıkılmasının sağlanması ve tedbirlerin aksatılmadan alınması istenen genelgede, okul çevresinde tehlike arz eden durumların ortadan kaldırılması için de yerel ve ilgili kurumlarla konunun çözümü için iş birliği yapılması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, öğrenciler için tehlike oluşturan trafo, yüksek gerilim hatlarının okul bahçelerinden kaldırılması, okul çevresinin aydınlatılması, tehlikeli iş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılması, okullarda görev alacak güvenlik görevlilerinin eğitimlerinin verilmesi ve her eğitim öğretim dönemi başında gerekli güvenlik tahkikatlarının yapılması, her eğitim öğretim dönemi başında mutlaka gerekli güvenlik tahkikatlarının yaptırılması istendi.

SERVİS ARAÇLARI KONTROLLERİ
Servis aracıyla okula gelen çocukların iniş ve binişteki kontrollerinin nöbetçi öğretmen veya idareci tarafından yapılması, servis görevlilerince öğrencilerin güvenli şekilde servis aracına binip inmelerinin ve gerektiğinde karşıdan karşıya geçmelerinin sağlanmasının önemine dikkat çekilen genelgede, madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadele kapsamında risk grubunda olan öğrencilerin de tespit edilerek, ailesiyle iş birliği yapılması, okula devamlılıklarının temini ve okul başarısının artırılmasına yönelik rehberlik servisi çalışmalarının sürekli takibi istendi.

SOSYAL MEDYA UYARISI
Okul ve kurumlarda bilişim araçları ve sosyal medya kullanımında şu hususlara dikkat edilmesi uyarısında bulunuldu:
"Zararlı, bölücü, yıkıcı, toplumun genel ahlak kurallarıyla bağdaşmayan ve şiddet içerikli amaçlar için kullanılmaması, eğitim öğretim faaliyetlerine ve bireylere, maddi ve manevi zarar vermemeleri için gerekli tedbir ve gözetimlerin sürdürülmesi, ahlak dışı ve şiddeti özendiren sesli, sözlü, yazılı ve görüntülü içeriklere okul ve kurumlarda, eğitim ortamlarında izin verilmemesi, derslik, laboratuvar ve benzeri eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarda iletişim araçlarının kullanılmasına izin verilmemesi ve gerekli tedbirlerin alınması."

Genelgede, okul bina ve eklentilerinde, kamera ve alarm sistemlerinin kurulması, okul çevre ve alan güvenliğinin kamera izleme, kayıt ve takip süreçlerinin yönetilmesi istendi.

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