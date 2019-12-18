MEB’den öğretmenlere otizm mesleki gelişim programı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Anadolu Üniversitesi’nin desteğiyle yürütülen Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel eğitim ihtiyacı olan çocukların zihinsel, sosyal ve benzeri hayat becerilerini, bireysel farklılıklarını geliştirmenin ve onları destekleyerek toplumla bütünleştirmenin temel amaçlarından olduğunu belirtti.

Dünyada ve Türkiye’de otizm spektrum bozukluğuyla ilgili çalışmaların hızla ilerlediğini söyleyen Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu alanda dünyadaki birikimle Türkiye’dekileri birleştirmek ve karşılaştırmak için çalışıyoruz. Bakanlık olarak son dönemde otizm spektrum bozukluğuyla ilgili birçok çalışma yürüttük. Engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için birçok tedbir aldık. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği yayımlayarak gerekli mevzuat düzenlemelerini yaptık. Rehberlik ve araştırma merkezlerimizi güçlendirdik. Özel eğitim meslek okullarının sayısını da hızla arttırmayı düşünüyoruz. Bu merkezler üretmenin, geliştirmenin ve birlikte çalışmanın odağı haline geliyor ve çocuklarımızın buradaki mutlulukları bizi de mutlu ediyor. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarımızın çalışma yapabileceği destek eğitim odalarının da arttırılması bir başka hedefimiz. Bu çerçevede son dönemde çok sayıda okulumuzda destek eğitim odalarını düzenledik. Otizm konusunda toplumun ve tüm öğretmenlerin farkındalığının arttırılmasını önemsiyoruz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı önem taşıyor. 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin, otizmli öğrencileri tanımlama ve eğitim süreçlerinde karşılaşacakları problemlerin çözümüyle ilgili birtakım bilgileri içselleştirmesini önemsiyoruz.

280 BİN ÖĞRETMENE MESLEKİ GELİŞİM SERTİFİKA PROGRAMI

Program kapsamında, sivil toplum kuruluşlarından, sendikalardan ve Anadolu Üniversitesi’nden temsilcilerin katılımıyla düzenlenen toplantılar sonucunda sosyal mutabakat metni hazırladık. Bu kapsamda, Özel Eğitim Öğretmenleri İçin Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Gelişim Programı’nın eğitimleri İzmir’de düzenlendi. Öncelikli olarak 1000 öğretmenimizin eğitici eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve akabinde ilk fazda 18 bin 443, ikinci fazda ise 280 bin okulöncesi ve sınıf öğretmenimizin mesleki gelişim sertifika programına katılmasını planladık. Bu çerçevede okulöncesi eğitim ve sınıf öğretmenlerinin otizmle ilgili farkındalığı ve birikimi gelişecek. Eğitimlerin dijital, somut içeriklerle desteklenmesi amacıyla ‘Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi’ ve ‘Özel Eğitim Öğretmenleri Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi Etkinlikleri’ mesleki gelişim kitapları da hazırlandı. Uzaktan eğitim sistemi içerikleri ve program hazırlama konusunda çalışmalar sürdürüyoruz. Bundan sonraki hedefimiz, ülkemizde bulunan bu branşlardaki öğretmenlerimizin birikimini dünya standartlarına yükseltmek. Sadece özel eğitim öğretmenlerimizin değil, tüm öğretmenlerimizin bu konudaki farkındalığını yükseltmeyi hedefliyoruz. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 16 mesleki gelişim programı ve 28 kitap hazırladık. Bu konuda geçtiğimiz aylarda 1200 kadar rehber öğretmenimize özel bir eğitim verdik. Onları formatör olarak yetiştirdik. Onların da bulundukları illerde diğer öğretmenlerin eğitimiyle ilgili çalışmaları sürdürüyor. Engelli bireylerin ve ailelerin hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Farklılıkların, zenginlik olduğu konusundaki vurgumuzu tekrar tekrar yineleyeceğiz. Bütün çocuklarımızın hep birlikte, eğitim ortamında zenginleşmesine, gelişmesine, büyümesine yönelik çabamız sürecek. Bu tür çalışmaları bir görev, mesai gibi değil, hayatın vazifesi olarak, çocukların bize verdiği ödev olarak yapmayı, gönülden yapmayı çok önemsiyoruz. Bütün kalbimizle çocuklarımıza ve onların eğitimleriyle ilgili bütün çalışmalara destek vermeyi çok değerli buluyoruz.

ÇOCUĞUN EKRANLA İLİŞKİSİNİ KONTROL EDİN

Çocukların beslenmesiyle ilgili, dijital eğitim içerikleriyle karşılanması hususunda biraz daha dikkatli olunması için birbirimizi nezaketle uyaralım, bilgilendirelim, kitapları makaleleri paylaşalım. Literatürde, çocukların beslenmesi konusunda dikkat sergilendiğinde, onların 3-4 yaşına kadar ekranlardan uzak tutulması sağlandığında ve benzeri birkaç ana faktörde mesafe alındığında çok büyük bir ilerleme kaydedilebiliyor. Onun için anne babalardan çocuklarının beslenmesine dikkat etmelerini, ekranla ilişkilerini kontrol etmelerini istirham ediyorum. Bu konudaki yayınları takip etmelerini istiyorum. Bu konuda öğretmenler, öğrenciler, uzmanlar, anne ve babalar için yayınlar üretiyoruz ve ücretsiz olarak toplumla paylaşıyoruz. Bu konudaki dijital eğitim platformlarını da çok yakında hizmete sokacağız. Halihazırda olanları daha da genişleteceğiz.”

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ise mesleki gelişim programının ortak akıl, irade ve çabanın sonucunda oluşturulduğunu aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti. ‘Güçlü öğretmen, güçlü gelecek’ mottosuyla yola çıktıklarını belirten Boyacı, öğretmen ve okul yöneticilerinin eğitimiyle özel öğrencilerin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Savaş Koparal’ın da konuşma yaptığı programa, Ankara Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, MEB yöneticileri, eğitim sendikalarından temsilciler ve öğretmenler katıldı.