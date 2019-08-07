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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Letisya AZAK
07.08.2019 - 17:16, Son Güncelleme:/

MEB’den öğretmenlere ödüllü öykü yarışması

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, öğretmenler arası kısa öykü yarışması düzenliyor. Teması ‘Anadolu’ olarak belirlenen ‘Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri 2019 Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın başvuru tarihi 8 Ağustos -30 Eylül. Birinciye 10 bin TL para ödülü verilecek yarışmanın sonuçları, 24 Kasım haftasında açıklanacak.

MEB’den öğretmenlere ödüllü öykü yarışması
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, kısa öykü yarışması düzenliyor. Edebiyata önemli eserler kazandıran isimlerin öğretmen olması fikriyle ortaya çıkarılan yarışma; devlet ve özel kurumlarda görev yapan öğretmenler arasında gerçekleşecek. Adaylar MEB’in resmi internet sitesinde bulunan başvuru formunu elektronik ortamda dolduracak. Başvuru formu ve öyküler dijital kayıt belleklerine (DVD, CD, USB bellek) eklenerek okul, kurum müdürlüklerine teslim edilecek. Sonuçlar öğretmenler günü olan 24 Kasım haftasında açıklanacak.

BİRİNCİYE 10 BİN TL
Değerlendirme sonunda birinciye 10 bin TL; ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 2 bin 500 TL ödül verilecek. Mansiyon ve jüri özel ödülü ise 1000’er TL. Öte yandan yarışmada il birincisi olan öyküler de bir kitapta toplanacak.     

KATILIM ŞARTLARINA DİKKAT!
Sadece devlet ve özel kurumlarda öğretmen olanlar arasında yapılacak ‘Hasan Ali Yücel Edebiyat Ödülleri 2019 Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yarışması’nın katılım koşulları ise şöyle:
- Başvuru yapılan eserin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması,
- Eserin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olması,
- Adaylar eserini Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu’na uygun şekilde, A-4 kağıt boyutunda, ‘Times New Roman’ karakteriyle 12 punto büyüklüğünde, sayfa kenar boşlukları her yandan 2.5 cm boşluk, her satır arası 1.5 ‘nk’ ve en fazla 10 sayfa olacak şekilde ‘Word’ formatında hazırlayıp dijital ortamda ve ıslak imzalı ‘EK-1 Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’ ile görev yaptıkları okul/kurum müdürlüklerine teslim edecek,
- Biçimsel ve teknik şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmayacak,
- Eserde yazarın kişisel bilgileri yer almayıp, yerine rumuz kullanılacak, rumuz bilgisi öykünün ilk sayfasının sol üst köşesinde yer alacak,
- İnceleme ve değerlendirme komisyonu üyeleri yarışmaya katılamayacak,
- Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya ait olacak,
- Adaylar, en fazla bir eserle yarışmaya katılabilecek.

DEĞERLENDİRME PUANLAMALARI
Eserler değerlendirme komisyonu tarafından şu kriterlerle değerlendirilecek:
- Türkçeyi kullanma gücü (anlatılmak isteneni, ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme, dil bilgisi kurallarını uygulama, yazım ve noktalama becerisi) (25 puan),
- Özgünlük ve edebi nitelik (25 puan),
- Üslup (etkili bir başlangıç yapabilme ve uygun başlık koyabilme, anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturma) (25 puan),
- Öykü metninin temaya uygunluğu ve etkileyiciliği (25 puan)

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