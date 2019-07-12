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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
12.07.2019 - 11:54, Son Güncelleme:/

MEB'den öğretmenlere doğal afet eğitimi

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından öğretmenlere tahliye ve kurtarma eğitimi veriliyor. Temel afet bilinci, KBRN, enkazda arama kurtarma teknikleri, üst katlardan ve kuyudan kurtarma, enkaza giriş teknikleri gibi çeşitli konularda eğitime tabi tutulan öğretmenler, doğal afetlere karşı hazır hale getiriliyor.

MEB'den öğretmenlere doğal afet eğitimi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından öğretmenlere doğal afetlere karşı tahliye ve kurtarma eğitimi veriliyor. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından düzenlenen ‘Afetlerde Arama, Kurtarma ve Tahliye Eğitici Eğitimi Kursu’na katılarak temel afet bilinci, KBRN, enkazda arama kurtarma teknikleri, üst katlardan ve kuyudan kurtarma, enkaza giriş teknikleri gibi çeşitli konularda bölgelerde teorik eğitime tabi tutulan öğretmenler, belirli periyotlarda Ankara'da uygulamalı eğitimlerle doğal afetlere karşı hazır hale getiriliyor.

‘BU EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ’
MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdülhamit Karataş, bu yılın şubat ayında başlayan kursla eğitimcileri doğal afetlere karşı hazır hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Afet ve acil durumlarda tahliye ve kurtarma faaliyetlerini refleks haline getirmek istediklerini anlatan Karataş şöyle konuştu:
“Afet ve acil durumlarda, ilk dakika ve saniyeler çok önemli. Acil durumlarda tahliye ve kurtarmayı refleks haline getirmek için ülkemizdeki bütün okullarda ve kurumlarında bu eğitimleri yaygın hale getirmek istiyoruz. Tüm kurumlarımızı ve öğrencilerimizi bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Eğitimlerimiz AKUT ve AFAD'ın yapmış olduğu tüm çalışmalara paralel.

HEDEF 1 MİLYON ÖĞRETMEN
Deprem bölgelerindeki kentlerde eğitimlere ağırlık vereceğiz. Daha önceden de eğitimini almış kişileri burada eğitime alıyoruz. Eğiticileri eğiterek bir profesyonellik oluşturuyoruz. Hedeflediğimiz kitle de 18 milyona yakın öğrenci ve bunları eğiten 1 milyon civarındaki öğretmen. Bugüne kadar çeşitli illerde eğitim kurslarını gerçekleştirdik. Arama, kurtarma ve tahliye eğitimi, Türkiye'nin tüm kentlerinde gerçekleşecek.

Yangın söndürme eğitimlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimleri de hazırlanan model içerisinde. Tahliye ve kurtarma diye ayrı bir olarak modelleme yaptık. Hedefimiz 1 milyona yakın milli eğitim personelinin (öğretmen) tamamına ulaşmak. Şu an da ülke çapında da 60 bine ulaştık. İnsanları korumak milli bir görev. Biz bu işe milli mücadeleden bir sahife olarak bakıyoruz. Tüm insanımızı da bu konuda duyarlı olmaya, dikkatli olmaya davet ediyoruz."

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