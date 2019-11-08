MEB'den öğretmenler için web sitesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerimizden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesi yayında" dedi.
Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, öğretmenlerin mesleki gelişim programları, eğitim haberleri ve etkinliklerden haberdar olabilmesine imkân tanıyacak ‘ogretmen.meb.gov.tr’ web sitesinin hizmete sunulduğunu söyledi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenler için hazırlanan yeni web sitesiyle ilgili şu bilgileri verdi:
“Öğretmenlerimizin mesleki gelişim programlarından, eğitim haberlerinden, etkinliklerimizden haberdar olabilecekleri, öğretmen kitaplığına erişim sağlayabilecekleri kendilerine özel web sitesi yayında."
Öğretmenler için hazırlanan web sitesine ‘ogretmen.meb.gov.tr’ adresinden erişilebilecek.
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