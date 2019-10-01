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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.10.2019 - 14:29, Son Güncelleme:/

MEB'den öğretmen eğitimleri için işbirliği

MEB ile Ankara Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

MEB'den öğretmen eğitimleri için işbirliği
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ankara Üniversitesi arasında, öğretmenlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende, ‘Öğretmen Yetiştirmede İş Birliği Protokolü’ne, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı ile Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Bıkmaz imza attı.

Genel Müdür Adnan Boyacı, 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri çerçevesinde eğitimdeki reformların hayata geçirilmesinde öğretmenler ve okul yöneticilerinin önemini söyledi. Tüm paydaşların eğitimin daha iyi noktalara gelmesi için katkı sunduğunu belirten Boyacı, bu çerçevede sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri, uluslararası kurumlar ve üniversitelerle birçok iş birliği yaptıklarını anlattı. Boyacı, öğretmenlerin mesleki gelişiminin iki kısımda ele alınabileceğini belirterek, şöyle konuştu:
"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin birinci bölümünde güncel gelişmeler, 21’inci yüzyıl becerileri, teknolojinin ulaştığı son olanaklar, yeni üretim yöntem ve teknikleri yer alıyor. Diğer tarafta da bilimsel bilgilere eşlik eden uygulama kısmı önem taşıyor. Amacımız zamanın ruhundaki çağdaş bilimsel bilgiyi, öğretmenlerimizin deneyimleriyle yeniden inşa etmek ve bu çerçevede mesleki gelişim programları açmak."

Prof. Dr. Bıkmaz ise öğretmen yetiştirmenin çok boyutlu bir iş olduğunu söyleyerek, "Öğretmenlerin gelişiminin yaşam boyu sürmesi gerekiyor. Bu yüzden öğretmenlerimizin eğitimine destek vermemiz, eğitimi bir ihtiyaç haline getirmemiz gerekiyor. Bu noktada, eğitimin tüm paydaşlarına düşen sorumluluklar var. Protokolün hayırlı olmasını diliyorum. İşbirliğinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

SEMPOZYUM, YARIŞMA VE BİLİM KAMPLARI DÜZENLENECEK
Protokol kapsamında, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması, müze eğitimi, eğitimde drama, görsel sanatlar eğitimi, felsefe eğitimi, etik, algoritmik düşünme, rehberlik gibi alanlardaki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, araştırma yöntemleri, proje yapma ve yürütmeye yönelik yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Bu çerçevede, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla sempozyum, panel, kongre, bilim kampı, konferans, seminer, yarışma, etkileşimli sergiler, uygulamalı eğitim faaliyetleri, etkinlik ve projeler düzenlenecek. Öğretmenler için yüz yüze, uygulamalı ve uzaktan eğitim programları hazırlanacak.

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