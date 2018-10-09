MEB’den öğrencilere psikososyal destek
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Seçuk, okullarda kadına şiddet, erken yaşta evlilik, cinsel istismar gibi konularda eğitici çalışmalar yaptıklarını belirterek, ‘önleyici destek programı ile doğal afet, göç, cinsel istismar, ölüm yas, intihar ve terör travmaları’ olmak üzere yedi başlıkta psikososyal destek programı uyguladıklarını açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan, özetle şunları aktardı:
“Kız çocuklarının eğitime erişiminde eşit, ulaşılabilir fırsatlar oluşturulabilmesi için bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeler yapılıyor. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranını artırmak amacıyla yapılan Şartlı Nakit Yardımı’nın miktarı erkek öğrencilere oranla daha yüksek.
PANSİYON GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Okullarda kadına şiddet, erken yaşta evlilik, cinsel istismar gibi konularda eğitici çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce ‘Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi’ yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında: ‘Psikososyal Önleyici Destek Programı, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Doğal Afet Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Göç Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Cinsel İstismar Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Ölüm Yas Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-İntihar Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Terör Travması programları’ geliştirildi. Geliştirilen programlara ilişkin eğitim ve yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.
‘Pansiyon Güvenliğinin Psikososyal Boyutu’ isimli eğitim programı hazırlanarak tüm ülkede yaygınlaştırıldı. Öncelikle pansiyonu olan okullarda yaygınlaştırılan bu programda şiddet ve istismarı engellemeye yönelik bilgilendirme, müdahale ve bildirime dair farkındalık yaratmak amaçlandı. Eğitim toplam beş oturumda bir günde tamamlandı. Eğitim materyalleri ve planları hazırlanarak illere ulaştırıldı. Eğitim çalışmaları sırasında 611 rehberlik öğretmeni eğitici olarak görev aldı. Ülke genelinde 4 bin 504 idareci ve 41 bin 953 öğretmene ulaşıldı.”
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