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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Umut ERDEM/ANKARA
09.10.2018 - 01:22, Son Güncelleme:

MEB’den öğrencilere psikososyal destek

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MEB’den öğrencilere psikososyal destek

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Seçuk, okullarda kadına şiddet, erken yaşta evlilik, cinsel istismar gibi konularda eğitici çalışmalar yaptıklarını belirterek, ‘önleyici destek programı ile doğal afet, göç, cinsel istismar, ölüm yas, intihar ve terör travmaları’ olmak üzere yedi başlıkta psikososyal destek programı uyguladıklarını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Bakan, özetle şunları aktardı:

“Kız çocuklarının eğitime erişiminde eşit, ulaşılabilir fırsatlar oluşturulabilmesi için bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmeler yapılıyor. Kız çocuklarımızın okullaşma oranı ile ilköğretimden ortaöğretime geçiş oranını artırmak amacıyla yapılan Şartlı Nakit Yardımı’nın miktarı erkek öğrencilere oranla daha yüksek.

PANSİYON GÜVENLİĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Okullarda kadına şiddet, erken yaşta evlilik, cinsel istismar gibi konularda eğitici çalışmalar yapılıyor. Bakanlığımız Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce ‘Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi’ yürütülmeye başlandı. Proje kapsamında: ‘Psikososyal Önleyici Destek Programı, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Doğal Afet Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Göç Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Cinsel İstismar Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Ölüm Yas Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-İntihar Travması, Psikososyal Güçlendirici Destek Programı-Terör Travması programları’ geliştirildi. Geliştirilen programlara ilişkin eğitim ve yaygınlaştırma çalışmaları devam ediyor.

‘Pansiyon Güvenliğinin Psikososyal Boyutu’ isimli eğitim programı hazırlanarak tüm ülkede yaygınlaştırıldı. Öncelikle pansiyonu olan okullarda yaygınlaştırılan bu programda şiddet ve istismarı engellemeye yönelik bilgilendirme, müdahale ve bildirime dair farkındalık yaratmak amaçlandı. Eğitim toplam beş oturumda bir günde tamamlandı. Eğitim materyalleri ve planları hazırlanarak illere ulaştırıldı. Eğitim çalışmaları sırasında 611 rehberlik öğretmeni eğitici olarak görev aldı. Ülke genelinde 4 bin 504 idareci ve 41 bin 953 öğretmene ulaşıldı.” 

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