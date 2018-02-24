MEB’den öğrencilere: Haydi Çocuklar Kodlama Öğrenmeye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü tarafından ‘Haydi Çocuklar Kodlama Öğrenmeye’ başlıklı kamu spotu hazırlandı. Amaç, çocukların bilgisayarı sadece oyun ve eğlence aracı olarak görmemelerini, bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konuma gelmelerini, karşılaştıkları sorunlara pratik çözümler üretebilmelerini, algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamak ve onları kodlama öğrenmeye teşvik etmek.

Bakanlığın internet sitesinde yapılan açıklamada ‘geleceğin okuryazarlığı’ olarak tanımlanan kodlama ile ilgili MEB tarafından okullarda yapılan çalışmalar ve açılan derslerle ilgili bilgiler verildi. YEĞİTEK’in çalışmalarına da değinilerek, ‘Haydi, Çocuklar Kodlama Öğrenmeye’ adlı kısa filmin tüketimin değil üretimin öncelendiği eğitim anlayışının oluşmasına imkân sağlayan adımlardan biri olarak görüldüğü belirtildi.