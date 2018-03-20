MEB’den mesleki ve teknik eğitim tanıtım filmi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından, mesleki ve teknik liselerle ilgili tanıtım filmi hazırlandı. Filmde bu liselerde öğrencilerin nasıl bir eğitim aldığı, yurtiçi ve yurtdışı staj imkanları, mezuniyetten sonra elde edilen iş imkanları, öğrencilerin üniversite sınavlarındaki şansları ile ilgili bilgiler bulunuyor. Ayrıca öğrencilerin teorik ve pratik eğitimi bir arada aldığı, çeşitli yarışmalara katılarak kendilerini sosyal ve kültürel anlamda geliştirdiği ve bulunduğu yerde mesleki ve teknik lise olmayanlara sağlanan taşımalı, burslu ve yatılı eğitim imkanları anlatılıyor.

İşte MEB’in ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Tanıtım Filmi’

