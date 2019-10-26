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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 26.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:/

MEB'den meslek öğretmenlerinin yüzde 35'ine iş başı eğitimi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yeni bir model olan alan öğretmenlerinin eğitimlerine sektörlerin destek vermesi uygulamasında önemli başarılar elde ettik. 2019'un 10 aylık döneminde toplam 13 bin 21 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı" dedi.

MEB'den meslek öğretmenlerinin yüzde 35'ine iş başı eğitimi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik ortaöğretimde son bir yılda attığı adımların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve mesleki alanlardaki güncel gelişmelerin takip edilmesinde önemli yer tutan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimleriyle ilgili kapsamlı bir paket hazırlamıştı. Açıkladığı 2019 sonu hedefine sekiz ayda ulaşan MEB, hedefini güncelleyerek 15 bin alan öğretmenin eğitimini planlamıştı. Bu yılın 10 ayında 13 bin 21 öğretmenin mesleki gelişim eğitimi tamamlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yeni bir model olan alan öğretmenlerinin eğitimlerine sektörlerin destek vermesi uygulamasında önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Yeni imzalanan işbirliği protokolleriyle 2019 yılı için iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alacak alan öğretmen sayısında önemli artış yaptıklarını belirten Özer, şöyle devam etti:
"2019 yılı için başlangıçta 8 bin 400 öğretmeninin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni işbirlikleriyle bu sayıyı 10 bine çıkartmış ve planlamasını da yapmıştık. Bu yılın sekiz aylık döneminde bu hedefe ulaşınca hedefimizi 15 bin öğretmen eğitimi olarak güncelledik. Düzenlediğimiz merkezi ve mahalli eğitimlerde bu yılın 10 aylık bölümünde toplam 13 bin 21 atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni iş başı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. 2019 sonuna kadar 15 bin öğretmenimiz iş başı ve mesleki gelişim eğitimi alacak. Eğitim takvimi planlandığı gibi ilerliyor. Böylece bir yılda mesleki ve teknik alan ve atölye öğretmenlerinin yüzde 35'ine bu eğitim verilmiş olacak.

GELECEK YIL HEDEF 20 BİN ÖĞRETMEN
Mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin iş başı ve mesleki gelişim eğitimlerinde 2018'e göre altı katlık artış elde ettik. Bu anlamda 2019 çok verimli geçti. Öğretmenlerimize yönelik bir yılda bu ölçekte bir eğitim, hem bizim hem de sektörler için yeni bir deneyim oldu. Ve öğretmen eğitiminde önemli bir sıçrama sağlandı. Bu sürece katkı veren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’müze, çalışma arkadaşlarıma, sektör temsilcilerine ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 2020 yılı için de planlamalarımızı yapmaya başladık. Sektörlerle kurduğumuz güçlü işbirliklerinin meyvelerini diğer alanlarda da almaya başladıklarını anlattı. Her geçen gün mesleki ve teknik eğitimde sektörlerle yeni açılımlar yaptık. Bu kapsamda 2020'de 20 bin öğretmenimizin iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almasını planlıyoruz. Böylece iki yılda tüm alan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 70'ine bu eğitim imkânını sunmuş olacağız. Özellikle proje okullarımızda iş başı ve mesleki gelişim eğitimi almamış hiçbir öğretmenimiz kalmamış olacak. Böylece mesleki ve teknik eğitimimiz, daha da güçlenmiş olacak."

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