MEB'den meslek lisesi öğretmenlerine gelişim eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, yılın ilk altı ayında sektörle yapılan işbirlikleri doğrultusunda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde görev yapan 2 bin 544 alan öğretmeni, işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini başarıyla tamamladı. Bakanlık, bu yıl içinde sektörle birlikte mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını 10 bine yükselterek bu doğrultuda gerekli planlamaları da yaptı.

‘İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ KALİTENİN ARTMASINI SAĞLIYOR’

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık olarak mesleki ve teknik ortaöğretimde bir taraftan kronik problemleri çözerken diğer taraftan sektörle işbirliklerine her gün yenisini eklediklerini söyledi. Aynı zamanda mesleki ve teknik alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerine büyük önem verdiklerini belirten Özer, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, önemli bir eğitim paketi hazırladık. 2019'da toplam 8 bin 400 öğretmenimize yönelik işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi planladık. Bu eğitimlerin planlanması ve düzenlenmesinde sektörlerle güçlendirdiğimiz ilişkiler büyük rol oynadı. 2019’un ilk altı ayındaki tüm eğitimleri sektör temsilcileriyle imzaladığımız işbirliği protokolleri kapsamında düzenledik. Mesleki ve teknik eğitime sektörlerin aktif katılımı her alanda kalitenin artmasına önemli katkı veriyor.

2 BİNDEN FAZLA ÖĞRETMEN GELİŞİM EĞİTİMİNE KATILDI

Mesleki ve teknik eğitim öğretmenleriyle ilgili açıkladığımız projede somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak 2019'da mesleki ve teknik eğitim alan öğretmenlerinin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerine yönelik önemli bir paketin uygulamaya konulduğunu duyurmuştuk. 2018'de sektörlerle işbirliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 56 faaliyete 1057 öğretmen, 2018'de gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde toplam 2 bin 379 alan öğretmen işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerine katıldı. Bu yılın ilk altı ayında ise sektörlerle işbirliği protokolleri kapsamında gerçekleştirilen 73 faaliyette 2 bin 544 öğretmen işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi aldı. Dolayısıyla 2019'un ilk 6 ayında eğitim gören mesleki ve teknik eğitim alan öğretmen sayısı 2018’in tamamındaki öğretmen sayısını geçti.

UZAKTAN EĞİTİMLER BAŞLATILDI

Bu yıl ilk kez uzaktan eğitim yöntemiyle öğretmenlere mesleki gelişim eğitimleri verildi. Bu kapsamda üç uzaktan eğitim programına 930 öğretmen katıldı. Eğitim verilen tüm alanlardaki öğretmenleri kapsayacak şekilde eğitim planlaması yaptık. Örneğin uçak bakım alanında öğretmenlerimize yönelik bir eğitim daha önce düzenlenmemişti. MyTechnic ile imzaladığımız protokole bu alandaki öğretmenlerimizin tamamına eğitim verilmesini dahil etmiştik. Bu kapsamda MyTechnic koordinasyonunda Kapadokya Üniversitesi tarafından 17 Haziran-12 Temmuz 2019 arasında uçak bakım alanında görev yapan öğretmenlerin tamamına yönelik 17 günlük ve 102 saatlik ücretsiz eğitim programı uygulanmaya başladı ve başarılı şekilde devam ediyor.

HEDEF 10 BİN ÖĞRETMEN

Yeni imzalanan işbirliği protokolleriyle bu yıl için işbaşı ve mesleki gelişim eğitimi alacak öğretmen sayısını güncelledik. Her yeni işbirliğiyle hedeflerimizi güncelleyerek yükseltiyoruz. 2019 yılı için 8 bin 400 öğretmenimizin mesleki gelişim eğitimi almasını planlamıştık. Yeni işbirlikleriyle bu sayıyı 10 bine çıkardık ve planlamasını da yaptık."