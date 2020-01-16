MEB'den meslek lisesi öğrencilerine yazılım eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Bilgi ve Teknoloji Grubu (BTG) arasında beş yıl süreli işbirliği protokolü imzalandı. Protokolle yazılım geliştirme programı Embarcadero Delphi'nin, bakanlığa bağlı 1600'den fazla mesleki ve teknik okuldaki bir milyon öğrenciye ücretsiz erişimi sağlanacak.

‘ÇAĞI YAKALAYABİLEN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ’

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, mesleki eğitimde öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformda iş piyasasının ihtiyaç duyduğu en ileri düzeyde becerilere sahip olarak yetişmesini ve tüm eğitim süreçlerinin sektörle yakın işbirliği içerisinde yürütülmesini önemsediklerini söyledi. Bu çerçevede çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Numanoğlu, şöyle devam etti:

“Dünya dijitalleşti ve yazılım sektörünün öneminin sürekli artıyor. Bu sektörde her geçen gün yeni ve farklı iş imkânları doğdu. Bilişim teknolojilerine hakim ve çağı yakalayabilen öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu kapsamda, BTG Genel Müdürü Sefa Akbaş ve BTG Şirket Kurucusu Yücel Tepeköy katılımıyla bakanlık ve BTG arasında protokol imzaladık. Protokolle öğrencilerimizi Embarcadero Delphi yazılımıyla tanıştıracağız. Öğrencilere sağlanan bu teknoloji desteğiyle meslek eğitimde kalitenin arttırılmasına dair önemli bir katkı sağlanmış olacak. Derslerde modern uygulama geliştirme teknolojilerinin öğretilmesiyle eğitimde büyük yenilik sağlanacak. Öncelikli olarak mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bilişim teknolojileri, biyomedikal cihaz teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve yenilenebilir enerji teknolojileri alanlarında okul bilgisayar laboratuvarlarına Embarcadero Delphi yazılımı kurulacak ve bu alanlarda öğrencilerin bilgisayar yazılımları konusunda beceri seviyeleri yükseltilerek, bu alandaki yeterlikleri arttırılacak. BTG, protokolle yazılımların okullarda kurulumunu sağlamanın dışında öğretmenlere Delphi yazılımıyla ilgili eğitimler verecek. Öğrenciler için ulusal yarışmalar düzenleyerek burs imkânı sunulacak. Protokolle ayrıca sektörel etkinliklerde öğrencilere de yer vererek, yazılım dünyasına yeni yetenekler kazandırılması hedefleniyor."