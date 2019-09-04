MEB'den meslek liselerinde ‘patent, faydalı model ve tasarıma’ destek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), mesleki ve teknik eğitimde 2019-2020 eğitim öğretim yılının teması ‘patent, faydalı model ve tasarım’ olarak belirledi. Bakanlık, tüm meslek liselerinde patent ve faydalı model geliştirilmesi sürecine destek olacak, okullarda tanıtım ve eğitim programları düzenleyecek. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan mesleki ve teknik eğitimde faydalı model ve patent farkındalığını artırmak için yapılabilecekleri değerlendirmek üzere bir araya geldi. Toplantıda ülke sathında tüm mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında patent ve faydalı model girişimi için tanıtım ve rehberlik hizmetlerinin detayları belirlendi.

10 YILDA 29 PATENT VE FAYDALI MODEL

Mahmut Özer, son 10 yılda mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 29 patent ve faydalı modelin tescillendiğini söyledi. Bu sayının oldukça yetersiz olduğunu belirten Özer, şöyle konuştu:

"Bu nedenle tüm okullarımızda patent, faydalı model ve tasarımın fikri mülkiyet açısından önemiyle ilgili farkındalığı arttırmak ve süreçle ilgili detaylı bilgilendirme yapmak istiyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim yılında mesleki ve teknik eğitimde ana odak konularımızdan birisi patent ve faydalı model kültürünün yaygınlaştırılması olacak. Tüm okullarımızda tanıtım ve eğitim programları uygulayacağız. Bu konuda Türk Patent ve Marka Kurumumuz da bizlere destek olacak.

2020'DE 100 PATENT VE FAYDALI MODEL HEDEFİ

Bakanlık, mesleki ve teknik eğitimde yeni hedefler de koydu. 2020'de 100 patent ve faydalı model geliştirmeyi hedefliyoruz. Son 10 yılda geliştirilen 29 patent ve faydalı model söz konusu iken bir yılda 100 patent ve faydalı model hedefi ilk bakışta oldukça büyük görünüyor. Ancak mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın tarihi, deneyimi ve yetkinlikleri göz önüne alındığında rahatlıkla gerçekleştirebileceğimiz bir hedef olarak görüyorum. Zaten bakanlık olarak tüm okullarımızı ve özellikle bu konuda mesafe alan okullarımızı ürün geliştirme ve başvuru süreçlerinde destekleyeceğiz. Ortaöğretimde bu kültür geliştikçe yükseköğretimde de sürekliliği sağlanabilecek."