MEB’den ‘mazerete bağlı yer değiştirme’ duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme başvurularıyla ilgili açıklama yaptı. Mazerete göre yer değiştirecek öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi için başvuru süreci iki aşamalı olacak. Kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos, tercihler 22 Ağustos’ta yapılacak. Atamalar ise 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular; ‘http://mebbis.meb.gov.tr’ veya ‘http://personel.meb.gov.tr’ adreslerindeki ‘MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu’ doldurularak yapılacak. Belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvurular eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak. Belirtilen tarihlerde ‘Başvuruların Kabul Edilmesi ve Onay Süreci’ ile ‘Tercihlerin Yapılması ve Onay Süreci’ olarak iki aşamalı olacak. Birinci aşamada başvuru yapmayanlar, ikinci aşamada tercih başvurusu yapamayacak. Sağlık durumu veya can güvenliği mazeretiyle, engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve uygun görülenlerin isterlerse öğretmen olan eşleri de nakil başvurusu yapabilecek. Yurtdışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli öğretmenlerden; görev sürelerinin veya izinlerinin 30 Eylül’e kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşıması halinde başvuru yapabilecek. Bu kapsamda yer değişikliği yapanlardan en geç 1 Ekim’e kadar görevine başlamayanların ataması iptal edilecek.

ATAMALAR HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Sonuçlar, ‘http://personel.meb.gov.tr’ adresinde yayınlanacak. Ataması yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri ‘Yer Değiştirme Takvimi’nde belirtilen süreler içinde tamamlanacak.

İLLER ARASINDA TERCİH NASIL YAPILACAK?

Öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu ildeki tüm eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Başvuracak öğretmenler, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak il genelinde boş kalan eğitim kurumlarından birine kurayla atanmak isteyip istemediklerini ayrıca belirtebilecek. Ancak, 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenmeyecek. Bu kapsamda 40'tan az tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacak. Hizmet puanı yetersizliği sebebiyle yer değiştirmeleri yapılamayan öğretmenler, istemeleri halinde aylıksız izin kullanabilecek.

İL İÇİNDE TERCİH NASIL YAPILACAK?

İl içinde mazeret durumuna bağlı yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenler, mazeretlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki eğitim kurumları arasından en çok 40 (kırk) tercihte bulunabilecek. Büyükşehir statüsündeki illerde görev yapanlar, eşlerinin görev yaptıkları ilçe ile Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ikametgâhlarının bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde yapılacak yer değişikliği işlemlerinde il merkezleri, ilçeler, beldeler ve köylerin her biri ayrı bir yerleşim yeri olarak değerlendirilecek ve bu yerleşim yerleri arasında yer değişikliği başvurusu yapılabilecek. Bu yerleşim yerlerinin içindeki eğitim kurumları arasında yer değişikliği yapılmayacak. Büyükşehir belediyesi statüsünde olmayan illerde görev yapan öğretmenler, yalnızca mazeretlerinin bulunduğu il merkezi (belde ve köyler dâhil) ya da ilçedeki (belde ve köyler dâhil) eğitim kurumlarını tercih edebilecek. Eşleri aynı ilçenin köy veya beldelerinde görev yapan öğretmenler, öncelikle eşlerinin olduğu yerdeki; eşlerinin bulunduğu yerde atanabilecekleri herhangi bir eğitim kurumu bulunmaması halinde ise yakın köy veya beldelerdeki eğitim kurumlarını tercih edebilecek.

Öğretmenlerden eşleri;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,

- 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

- TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,

- Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,

- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,

- 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,

- 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,

- Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,

- Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar, eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Öte yandan;

- Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecek.

- Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla en az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvurabilecek.

- Eşi askerde olanlar, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

- 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4’üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecek.

- Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak kaydıyla askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecek.

YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSUNDA BULUNAMAYACAK ÖĞRETMENLER

- Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,

- Eşleri geçici görevli olanlar,

- Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar