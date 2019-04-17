MEB’den ‘Mavi Balina’ya karşı siber güvenlik portalı
MEB, ‘Mavi Balina’, ‘Momo’ gibi internet tuzakları ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirmek amacıyla ‘Siber Güvenlik Portalı’ hazırladı. Eğitim Bilişim Ağı çatısı altında hizmet verecek portalda kişisel bilgilerin korunması için dikkat edilmesi gereken noktalar, virüs ve casus yazılımlara yönelik uyarılar, internetin güvenli ve eğlenceli kalması için alınabilecek önlemler, bir tehdit ortaya çıktığında yapılabilecekler, videolarla eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çocuklar ve gençleri son günlerde üzücü olaylarla gündeme gelen ‘Mavi Balina’, ‘Momo’ gibi internet tuzakları ve dijital platformlardaki kötü niyetli kişi ve yazılımlara karşı bilinçlendirmek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) çatısı altında yeni bir portal hazırladı. Dijital dünyanın bir problem olarak görülmesinin çağın eğilimlerinin gözden kaçırılmasına yol açacağı uyarısında bulunan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların ruh sağlığına zarar vermeyecek, gelişimlerini sekteye uğratmayacak dijital alanların destekleneceğini açıklayarak, öğretmenler, ebeveynler ve uzmanlara ‘çocukların ihtiyaçlarının hassasiyetle dikkate alınması’ yönünde çağrı yapmıştı.
VİDEOLARLA EĞLENCELİ BİR ŞEKİLDE ANLATILIYOR
Bu kapsamda EBA’da ‘Siber Güvenlik Portalı’ oluşturuldu. MEB’den yapılan açıklamaya göre portal, öğretmenler, aileler, uzmanlar ve öğrencilere yol gösterecek bir rehber niteliğinde olacak. www.eba.gov.tr/siber-guvenlik adresinden erişilebilen portalda güvenli internet, oyun bağımlılığı, teknolojinin doğru kullanımı, siber zorbalık gibi pek çok konu başlığında, çocuklara hitap edebilecek animasyonlar ve renkli infografikler yer alıyor. Siber güvenlik oyunu da hedef kitleyi dijital dünyadaki tehlikelere karşı eğlenceli bir içerikle bilinçlendirmeyi hedefliyor. Portalda, kişisel bilgilerin korunması için dikkat edilmesi gereken noktalar, virüs ve casus yazılımlara yönelik uyarılar, internetin güvenli ve eğlenceli kalması için alınabilecek önlemler, bir tehdit ortaya çıktığında yapılabilecekler, videolarla eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.
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