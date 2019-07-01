MEB'den lise tercihleriyle ilgili video
MEB'in sosyal medya hesabından, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme süreci kapsamında adayların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili tanıtım videosu yayımlandı. Videoda ayrıca sıkça sorulan sorularda paylaşıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) twitter hesabında, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme süreci kapsamında adayların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili tanıtım videosu ile sıkça sorulan sorulara yer verildi. MEB'in Twitter hesabında yer alan videoda, ortaöğretime geçiş kapsamında tercih başvuru sürecinin başladığı da hatırlatıldı.
2019 Yılı Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kapsamında Tanıtım Videosu ve Sıkça Sorulan Sorular— MEB (@tcmeb) 1 Temmuz 2019
Sıkça Sorulan Sorular Linkte👉https://t.co/DPcRmyXisu
Tanıtım videosu 👇 pic.twitter.com/jT5OuvmtqU
Tercih işlemlerine başlamadan önce tercih ve yerleştirme kılavuzu ile okul tercih listelerinin incelenmesi uyarısında bulunulan videoda, kılavuz ile listelere "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşılabileceği bildirildi.
Adayların, e-Okul sistemi üzerinden kendilerinin ya da herhangi bir okul müdürlüğünde velileriyle beraber tercihlerini yapabileceği anlatılan videoda, tercihlerin, başvuru süresi içinde velilerle okul müdürlüklerine gidilerek onaylatılması gerektiği de vurgulandı. Merkezi sınava giren adayların, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç başlıkta tercih yapabileceği belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle yerel yerleştirme okul tercihi yapmanız gerekiyor. Yerel yerleştirme okul tercihi yapmazsanız, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar için tercih ekranınız açılmayacak. Yerel yerleştirme işlemleri, kayıt alanınız, okul başarı puanınızın üstünlüğü ve 8'inci sınıf özürsüz devamsızlık gün sayınızın azlığı kriterlerine göre yapılacak. Yerel yerleştirme ekranında ilk üç okulu kayıt alanınızdan seçmek kaydıyla en fazla beş okul tercihinde bulunabilirsiniz. Yerel yerleştirme ekranında tercih yaparken aynı okul türünden en fazla üç okul seçebilirsiniz. Yerel yerleştirme için toplam beş okul tercih etme hakkınız var.
Kayıt alanınızdan beş tercih yapmanız halinde yerleşme şansınız artacak. Yerel yerleştirme tercihlerinizi e-Okul sistemine kaydettikten sonra isterseniz merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar tercih ekranından da tercih yapabilirsiniz. Merkezi yerleştirme işlemleri, merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak. Tercihlerinizi e-Okul sistemine doğru ve eksiksiz şekilde kaydettikten sonra başvuru süresi içerisinde velinizle beraber ortaokul müdürlüğüne giderek onaylatmayı unutmayın. Eğitim hayatında başarılar dileriz."
SIKÇA SORULAN SORULARA YER VERİLDİ
Paylaşımda, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kapsamında sıkça sorulan sorulara da yer verildi. Kılavuzda, 'Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyuruların takibini nereden yapmalıyım?', 'Okul adları, tercih kodları ve 2018 yılı Türkiye geneli yüzdelik dilimlere nasıl ulaşabilirim?', 'Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılması zorunlu mu?', 'Tercih başvurumu onaylattırdım, düzeltme yapabilir miyim?' gibi 32 soru yer alıyor.
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