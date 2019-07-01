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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
01.07.2019 - 17:29, Son Güncelleme:/

MEB'den lise tercihleriyle ilgili video

MEB'in sosyal medya hesabından, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme süreci kapsamında adayların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili tanıtım videosu yayımlandı. Videoda ayrıca sıkça sorulan sorularda paylaşıldı.

MEB'den lise tercihleriyle ilgili video
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) twitter hesabında, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme süreci kapsamında adayların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili tanıtım videosu ile sıkça sorulan sorulara yer verildi. MEB'in Twitter hesabında yer alan videoda, ortaöğretime geçiş kapsamında tercih başvuru sürecinin başladığı da hatırlatıldı.

Tercih işlemlerine başlamadan önce tercih ve yerleştirme kılavuzu ile okul tercih listelerinin incelenmesi uyarısında bulunulan videoda, kılavuz ile listelere "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşılabileceği bildirildi.

Adayların, e-Okul sistemi üzerinden kendilerinin ya da herhangi bir okul müdürlüğünde velileriyle beraber tercihlerini yapabileceği anlatılan videoda, tercihlerin, başvuru süresi içinde velilerle okul müdürlüklerine gidilerek onaylatılması gerektiği de vurgulandı. Merkezi sınava giren adayların, yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç başlıkta tercih yapabileceği belirtilen videoda, şu ifadelere yer verildi:
"Öncelikle yerel yerleştirme okul tercihi yapmanız gerekiyor. Yerel yerleştirme okul tercihi yapmazsanız, merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar için tercih ekranınız açılmayacak. Yerel yerleştirme işlemleri, kayıt alanınız, okul başarı puanınızın üstünlüğü ve 8'inci sınıf özürsüz devamsızlık gün sayınızın azlığı kriterlerine göre yapılacak. Yerel yerleştirme ekranında ilk üç okulu kayıt alanınızdan seçmek kaydıyla en fazla beş okul tercihinde bulunabilirsiniz. Yerel yerleştirme ekranında tercih yaparken aynı okul türünden en fazla üç okul seçebilirsiniz. Yerel yerleştirme için toplam beş okul tercih etme hakkınız var.

Kayıt alanınızdan beş tercih yapmanız halinde yerleşme şansınız artacak. Yerel yerleştirme tercihlerinizi e-Okul sistemine kaydettikten sonra isterseniz merkezi yerleştirme ve pansiyonlu okullar tercih ekranından da tercih yapabilirsiniz. Merkezi yerleştirme işlemleri, merkezi sınav puan üstünlüğüne göre yapılacak. Tercihlerinizi e-Okul sistemine doğru ve eksiksiz şekilde kaydettikten sonra başvuru süresi içerisinde velinizle beraber ortaokul müdürlüğüne giderek onaylatmayı unutmayın. Eğitim hayatında başarılar dileriz."

SIKÇA SORULAN SORULARA YER VERİLDİ
Paylaşımda, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme kapsamında sıkça sorulan sorulara da yer verildi. Kılavuzda, 'Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili duyuruların takibini nereden yapmalıyım?', 'Okul adları, tercih kodları ve 2018 yılı Türkiye geneli yüzdelik dilimlere nasıl ulaşabilirim?', 'Tercihlerin okul müdürlüklerine onaylatılması zorunlu mu?', 'Tercih başvurumu onaylattırdım, düzeltme yapabilir miyim?' gibi 32 soru yer alıyor.

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