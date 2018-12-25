MEB'den LGS için üçüncü örnek soru kitapçığı
MEB tarafından 1 Haziran'da yapılacak olar LGS ile ilgili üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı. Testte, sayısalda 35; sözel ise 30 olmak üzere toplam 65 soru yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) kapsamında,üçüncü örnek soru kitapçığı yayımlandı. Bakanlık tarafından örnek soru kitapçığının ilki 24 Ekim'de, ikincisi ise 22 Kasım'da yayımlanmıştı. Yeni yayımlanan örnek soru kitapçığında sayısal testte 35, sözel testte 30 soru olmak üzere toplam 65 soruya yer verildi.
Bakanlık yetkilileri, öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılanan örnek soru kitapçığı uygulamasına her ay devam edileceğini belirtti.
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