MEB'den LGS analizi: 565 aday tam yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 1 Haziran’da yapılan, 1 milyon 29 bin 555 adayın katıldığı Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarını dün açıkladı. Bakanlık, sonuçla birlikte ‘Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavı 2019’ raporunu da yayımladı. Buna göre, 1531 mesleki ve teknik Anadolu, imam hatip, fen, Anadolu ve sosyal bilimler lisesi ile 74 özel okul için yarışan çocuklardan 565’i tüm soruları doğru yaptı. En iyi performans Türkçe’de gösterildi. Her dört soruya bir doğru yanıt verilen matematik ise son sırada yer aldı. Kızlar matematik hariç tüm testlerde erkeklerin önüne geçti. Okulda başarılı olan adaylar, LGS’de de daha iyi bir sonuç elde etti. Türkçe ile din kültürü ve ahlak bilgisinde Rize; matematikte Kırşehir; T.C. inkilap tarihi ve Atatürkçülük ile fen bilimlerinde Tunceli; yabancı dilde ise Muğla en başarılı il oldu. Şırnak, tüm testlerde son sırada yer aldı.

Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

1 milyon 74 bin 13 öğrencinin başvurduğu sınava 1 milyon 29 bin 555’i katıldı. LGS’nin her iki oturumundaki soruların tamamına 565 öğrenci doğru cevap verdi. Geçen yıl Türkiye genelinde 18 öğrenci 500 tam puan alarak birinciliği paylaşmıştı. Bu yılki 565 birinci 66 farklı ilden çıktı.

Hiçbir sorunun iptal edilmediği sınava giren tüm öğrencilerin puan ortalaması 298.87 olarak hesaplandı. Adayların yüzde 12.87’si 400-500 aralığında puan aldı. Puan dağılımında, öğrencilerin en yoğun (yüzde 46.47) bulunduğu aralığın 200-300 puan olduğu görüldü.

EN YÜKSEK BAŞARI TÜRKÇE’DE

Öğrenciler, en yüksek başarıyı soru sayısının 20 olduğu Türkçede gösterdi. Ortalama 11.75 netle; her iki sorudan birini doğru yanıtladı.

MATEMATİKTE 4 SORUDAN 1’İ DOĞRU

En düşük başarı matematikte görüldü. Adaylar, 20 sorunun olduğu bu testte 5.09 ortalamada kalarak, her dört sorudan birini doğru yanıtladı. Fen bilimlerinde 9.97, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük’te 6.88, din kültürü ve ahlak bilgisinde 6.83 ve yabancı dil alt testinde ise 4.65 doğru cevaplandı. MEB’in analizine göre, bu yıl sayısal bölüm için sürenin 80 dakikaya çıkarılmasının da etkisiyle matematik ve fen bilimlerinde boş bırakma oranı azaldı, başarı oranı 2018’e göre arttı.

KIZLAR ERKEKLERİ GEÇTİ

Kızlar, matematik hariç tüm testlerde erkeklere göre daha iyi bir ortalama elde etti. Türkçede kızlar 12.6, erkekler 10.88 fen bilimlerinde kızlar 10.39, erkeklerse 9.55 soruyu doğru yanıtladı. T.C. İnkilap tarihi ve Atatürkçülük testinde de erkekler 6.68’de kalırken, kızlar 7 netin biraz üzerine çıktı. Din kültürü ve ahlak bilgisinde de kızlar 7.12 ortalamayla, erkeklerin yaklaşık bir soruyla önüne geçti. Matematikte ise erkekler 5.11 doğruyla, kızların 5.07’lik ortalamasını küçük bir farkla geride bıraktı.

EĞİTİMLİ AİLE FARKI

Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokuldan lisansüstüne kadar gruplandırıldı. Eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamaları da yükseldi.

OKULDA BAŞARILI OLAN SINAVDA DA ÖNE ÇIKTI

Analize göre, merkezi sınavda başarılı adayların, 6, 7 ve 8’inci sınıfta yıl sonu başarı puanlarının da yüksek olduğu görüldü. Yani okulda akademik performansı iyi olan öğrenci, LGS’de de iyi bir sonuç elde etti.

MATEMATİKTE KIRŞEHİR TÜRKÇE’DE RİZE LİDER

MEB’in verilerine göre, Türkçe ile din kültürü ve ahlak bilgisinde en başarılı il Rize; matematikte Kırşehir; T.C. İnkilap tarihi ve Atatürkçülük ile fen bilimlerinde Tunceli; yabancı dildeyse Muğla oldu. Şırnak ise tüm testlerde son sırada yer aldı. Şehirler arasında genel olarak Trabzon, Rize, Tunceli, Muğla, Giresun, Eskişehir, Erzincan ve Tunceli en iyi performans gösteren ilk 5 şehir arasında yer aldı. İşte en başarılı ve başarısız iller: