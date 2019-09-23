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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
23.09.2019 - 16:20, Son Güncelleme:/

MEB'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm işbirliği

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü' imzalandı. Böylece turizmde istihdam garantisiyle nitelikli eleman yetiştiren liselerin sayısı 2023'e kadar 200'e çıkarılacak.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki bakanlık arasındaki 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü'nün imza törenine katıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, turist sayısının 2023’e kadar ciddi oranlarda artırma hedeflerinin bulunduğunu hatırlattı. Sadece otel sayısını arttırarak bu hedefin başarılamayacağını belirten Ersoy, turizm için insan kaynağının da geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu alanda en etkili ve doğru çalışmanın 'ağaç yaşken eğilir' mantığı olduğunu belirten Ersoy, bu kapsamda geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan mesleki eğitimde işbirliği protokolünü hatırlattı.

Geçen yılki protokolde turizm meslek liselerinin müfredatlarının sektörel ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenmesi, eğitimin sektörle beraber verilmesi ve öğrencilerin turizm sektörüne kazandırılması çalışmalarının bulunduğunu anlatan Ersoy, şöyle konuştu:
"Geçen sene çalışmalara 11 okulla başlamıştık. Bu protokol dahilinde turizm meslek liselerini otellerle eşleştiriyoruz ve sektörün ihtiyacı olan öncelikli lisanların eğitimini veriyoruz. Lise 1'inci sınıfta İngilizce, lise 2'nci sınıfta Rusça mecburi lisan, lise 3'üncü sınıftan itibaren de Almanca, Fransızca, Çince ve Arapça dillerinden bir tanesi seçmeli olarak öğretiliyor. En az üç lisan eğitimi alan bir öğrenci sektöre kazandırılmış oluyor. Yüksek sezon dediğimiz 20 Nisan-20 Ekim tarihleri arasında öğrenciler, eğitimlerin uygulamalı bölümlerini anlaşmalı otellerde alıyorlar. Öğrencilere oteller tarafından belli bir burs ve ücret veriliyor. Bu bağlamda, ilk 11 okulla başladığımız uygulama gayet başarılı oldu. Şimdi bu sayıyı, 2023'e kadar genişletme kararı aldık. 2020 itibarıyla 39, 2021'de bu sayı 100'e, 2022'de 150'ye ve 2023 itibarıyla 200 okula çıkarılacak. 200 okulla birlikte çok ciddi bir sayıda turizm öğrencisi sektörün ihtiyaçları doğrultusunda eğitilmiş olacak. Bundan sonraki hedefimiz belli sayıdaki mezuna oteller tarafından sağlanacak burs ile akademik eğitim vermek. Bu eğitimler, gastronomi ve servis ağırlıklı olacak. Burslu eğitimleri alan öğrenciler, geleceğin genel müdürleri olarak sektöre kazandırılacak. Bakanlık olarak hedeflerimizden bir tanesi 2030 ve sonrasında Türkiye turizminin dünyaya genel müdür ihraç eden sektör haline gelmesini sağlamak. İlk adımı Kültür ve Turizm Bakanlığı, MEB ile birlikte atıyor. Bundan sonra, yükseköğretim kurumlarıyla bunu geliştirerek sonuca varacağımıza inanıyoruz."

'MESLEKİ EĞİTİME İLGİ ARTACAK'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise eğitimin ekonomi ve demokrasiyle bütünleşik ilerlemesinin önemli olduğunu söyledi. Ekonomiyle sağlıklı bir iletişimi olmayan ve demokrasiye hizmet etmeyen eğitim sisteminin fonksiyonel olmayacağını anlatan Selçuk, Türkiye'de dünya ekonomisiyle bütünleşme yolunda en hızlı yol alan sektörlerinden birinin turizm olduğunu belirtti. Selçuk konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu başarıyı dikkate aldığımızda mevcut potansiyeli daha iyi değerlendirmek ve turizm sektörüne çok daha nitelikli bireyler yetiştirme konusundaki amacımız güçleniyor. Bu bağlamda verilen eğitimin hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz tarafından tatmin edici bir seviyeye ulaşması çok çok önemli. Turizm sektörünün aradığı nitelikli eleman yetiştirilmesi önemli. Bu kapsamda iki bakanlık arasındaki protokol büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin gelecekte bu alandaki gelişmeleri gördüklerinde mesleki eğitime olan ilgilerinin çok daha artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz.

Bu yıl mesleki ve teknik eğitimde de gelişmeler yaşandı. Orta vadede mesleki ve teknik eğitimin, dijital ve yabancı dil becerileri gelişmiş öğrencilerimizle birlikte bir sıçrama yapacağıyla ilgili somut kanıtlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Turizm sektörünü mesleki eğitimde motor sektörlerden birisi olarak görüyorum. Çünkü burada somut olarak hemen yol alma ve sonuca ulaşma imkânımız çok daha kolay."

Konuşmaların ardından bakanlar Ersoy ve Selçuk, protokolü imzaladı.

 

İSTİHDAM GARANTİLİ OKUL HEDEFİNDE ÇITA YÜKSELTİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından imzalan 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü' ile, istihdam garantisiyle nitelikli mezunlar yetiştiren turizm meslek liseleri hedefi büyütüldü. Konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek içecek hizmetleri alanlarında halen 11 olan istihdam garantili lise sayısı her yıl artışla 2023'e kadar 200'e ulaşacak. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarda halen konaklama ve seyahat hizmetleri alanında 11 bin 507, yiyecek içecek hizmetleri alanında 53 bin 751 öğrenci olmak üzere 65 bin 258 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilere İngilizce derslerine ek olarak bulundukları bölgenin turist profiline göre Rusça, Çince, Almanca, Arapça gibi dil dersi eğitimleri de veriliyor. Alan öğretmenlerinin yeterliklerinin arttırılması, öğrencilerin sektördeki gerçek üretim ortamlarında bilgi ve becerilerini geliştirmesi, en az iki yabancı dili iyi bilen niteliklerle mezun olmaları, okurken burs almaları ve mezun olduktan sonra istihdam edilmelerini öngören protokol uyarınca, her yıl kapsama alınan okul sayısı arttırılacak.

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