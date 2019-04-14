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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.04.2019 - 11:58, Son Güncelleme:/

MEB’den güzel sanatlar liselerinde ‘konservatuvar’ dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı, Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek için İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile iş birliğine gitti. İmzalanan protokol ile İstanbul’da bulunan güzel sanatlar liselerindeki müzik alan derslerinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı uzmanları görev alabilecek.

MEB’den güzel sanatlar liselerinde ‘konservatuvar’ dönemi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek için İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile iş birliğine gitti. MEB ve İTÜ arasında Türk müziği alanında eğitim iş birliği protokolü imzalandı. İTÜ’de gerçekleştirilen törende protokolü, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Özer ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca imzaladı. Buna göre, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk müziği eğitimi alanında güzel sanatlar liselerinde program ve müfredat geliştirme süreçlerine destek olacak, öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitimler düzenleyecek ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmalarına katkı sağlayacak.
TÜRK MÜZİĞİ ALETLERİ YAPIM SINIFI KURULACAK
Protokol kapsamında, MEB güzel sanatlar liselerinin tümünde eğitim gören öğrencilere yönelik Türk müziği alanında eğitim seminerleri düzenlenecek. İlk uygulama, bu yılın nisan ve mayıs aylarında İstanbul’da bulunan güzel sanatlar liselerinde başlatılacak. İstanbul’daki güzel sanatlar liselerindeki müzik alan derslerinde İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı uzmanları görev alabilecek ve güzel sanatlar liselerinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim programları düzenlenecek. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, güzel sanatlar liselerinde ‘Türk Müziği aletleri yapım sınıfının’ kurulmasına destek olacak ve alet yapımıyla ilgili eğitimler verecek. Ayrıca, Türk ve Batı müziği aleti yapımı konusunda ilgili okullara müzik aletleri temin edilmesine destek verilecek. Protokol kapsamında, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı uzmanları, müzik alan öğrencilerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek etkinlik ve yarışmalarda öğrencilerin hazırlanmasına destek olacak.

 

 

 

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